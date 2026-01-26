Pat McGrath Labs, a los juzgados: la marca de maquillaje entra en concurso

Modaes

Pat McGrath Labs da un giro definitivo en su trayectoria. La marca de la maquilladora estrella del mismo nombre ha solicitado la protección por bancarrota bajo el Chapter 11, equivalente en Estados Unidos al concurso de acreedores en España. De esta forma, se pospone indefinidamente la venta de activos que la compañía tenía prevista para el martes.

Según ha avanzado WWD, la empresa continuará operando mientras negocia con sus acreedores un plan de reestructuración sobre su deuda, estimada en entre 50 millonesy 100 millones de dólares. La empresa tenía previsto llevar a cabo una venta de sus activos este martes, a tenor de una caída en las ventas y en su valoración.

Inmersa en procesos de reestructuración y recapitalización, Pat McGrath Labs esperaba poder “alinear” su marco financiero con la “fortaleza duradera y el liderazgo creativo de la marca”, reenfocando su situación a principios de año. Su entrada en concurso llega en un momento de alta visibilidad para su fundadora, aunque fuera de su propia empresa. Recientemente, McGrath ha asumido la dirección creativa de maquillaje de La Beauté de Louis Vuittton, el proyecto de belleza de la maison francesa.

La maquilladora Pat McGrath ha asumido recientemente la dirección creativa de maquillaje de La Beauté, de LVMH

Pat McGrath lanzó la firma en 2015 tras décadas posicionada como una de las maquilladoras más influyentes del circuito de las semanas de la moda. Su debut comercial llegó con Gold 001, un pigmento dorado multiuso de 40 dólares, vendido en edición limitada. Aquel primer lanzamiento vendió 1.000 unidades en seis minutos a través de su web, según el relato difundido en su momento. Ese arranque fijó el tono de una estrategia basada en lanzamientos tipo drops con una estética cuidada de producto y empaquetado.

En 2018, Pat McGrath Labs captó 60 millones de dólares de Eurazeo Brands. Entonces, fuentes del mercado estimaron que el inversor tomó entre 5% y 8% del capital, con una valoración por encima de 1.000 millones de dólares. Con el paso de los años, y en un contexto de dificultades operativas, esa valoración se habría reducido de forma sustancial. Según fuentes del sector, Eurazeo vendió discretamente su participación hace algunos años.

La marca, con distribución en cadenas como Sephora y Ulta Beauty, ha atravesado en los últimos ejercicios una etapa marcada por ajustes internos, cambios en el equipo directivo y recortes de plantilla. Según fuentes del mercado, las ventas rondaron 50 millones de dólares el pasado año, muy por debajo del volumen que el sector asociaba a la compañía durante su pico de expectativas.