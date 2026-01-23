Bóboli avanza en sostenibilidad con su primera cápsula con hilo reciclado

Modaes

Bóboli da un nuevo paso en sostenibilidad. La compañía española de moda infantil ha lanzado la cápsula Reborn by Boboli, formada por cinco prendas para bebé elaboradas a partir de hilo reciclado posconsumo, es decir, de productos usados.

El nuevo lanzamiento de Bóboli incluye 1.980 piezas con las que se han ahorrado hasta 70 kilos de materia prima virgen y se han reducido las emisiones en un 48%, según ha informado la compañía este viernes.

La cápsula de Bóboli ha sido desarrollada dentro del proyecto Retexcat, una iniciativa impulsada por la Agencia de Residuos de Cataluña, que promueve el ecodiseño y la circularidad en la industria textil. Se trata de la primera empresa de moda de niño que se alía con la agencia para llevar a cabo una iniciativa como esta.

Desde 2018, Bóboli apuesta por dar una segunda vida a la ropa usada recogiendo prendas en sus tiendas. Los tejidos se reciclan a través de Coleo, mientras que las prendas en buen estado se reintroducen en una selección de tiendas como productos de segunda mano. En 2025, Bóboli recogió 1.665 kilos de ropa usada en sus contenedores de tienda.

Con este proyecto, Bóboli ha identificado áreas clave de mejora, como la adaptación de los materiales reciclados a las características centrales de la marca, como el tacto, la estética o la resistencia. Además, ha profundizado en la búsqueda de proveedores locales especializados para mantener la producción sostenible.

Por otra parte, Bóboli está centrada también en la optimización de procesos de producción con el objetivo de asegurar la escalabilidad de futuros productos sostenibles.

Bóboli es una empresa de propiedad familiar fundada en Barcelona en 1981. Tiene presencia en más de sesenta países y en todos los canales de distribución. Según las últimas informaciones publicadas, la empresa cuenta con 35 tiendas propias repartidas mayoritariamente por España, aunque también tiene presencia con retail en México y Kazajistán. Además, opera a través de 55 corners de El Corte Inglés y 15 corners en El Palacio de Hierro.