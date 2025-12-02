Modaes

Cambios en el mapamundi del consumo de moda. Mientras Estados Unidos continuará siendo el mayor mercado para el sector hasta 2029, China e India acortan la distancia a medida que se acelera el gasto de sus consumidores, según los últimos datos de GlobalData,

En concreto, el mercado estadounidense de la confección alcanzará los 644.000 millones de dólares en 2029, gracias a un crecimiento medio anual del 2,1% hasta entonces. En cambio, el crecimiento medio de China en los próximos años ascenderá al 2,8% y el de India, al 3,3%, aproximando a estos dos mercados al volumen del gigante norteamericano.

Según las mismas previsiones, recogidas por Just Style, Europa permanecerá con un crecimiento moderado, con débiles incrementos de las ventas hasta 2029 en los principales mercados del continente: Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Algunos países de Europa del Este, como Rumanía y Bulgaria, se situarán en cambio entre los países donde más crezca el consumo de prendas en los próximos años.

Asia-Pacífico registrará un crecimiento medio del consumo de prendas del 2,6% hasta 2029

En el conjunto del continente americano, la inestabilidad económica en países de Latinoamérica lastrará el crecimiento, así como la evolución más lenta en el consumo de moda en Estados Unidos debido a la caída de la confianza del consumidor y a las incertidumbres arancelarias causadas por las medidas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el último año. Chile será una excepción en la región: el país liderará el crecimiento global en el consumo de moda, con un alza media anual de las ventas del 7,4% hasta 2029.

En la región de Asia-Pacífico el crecimiento medio del consumo de prendas será del 2,6% hasta 2029, impulsada por la recuperación el crecimiento de la clase media y el rápido proceso de digitalización. Filipinas y Malasia serán dos de las economías que impulsarán el crecimiento del consumo en la región, mientras que Japón lo frenará, con un crecimiento medio de sólo el 0,6% anual en el mismo periodo.

En el caso de China, respaldará su crecimiento un rebote económico tras su desaceleración provocada por el sector inmobiliario. Sin embargo, se espera que las tensiones comerciales entre el gigante asiático y Estados Unidos moderen ligeramente el crecimiento del mercado.

Los datos de GlobalData apuntan también que el canal online en Estados Unidos quedará rezagado con un crecimiento de sólo el 1,1% en 2025, tras el cierre de la normativa de minimis, que anteriormente beneficiaba a las importaciones de menos de 800 euros de gigantes como Shein o Temu. En la región asiática, el canal online de prendas de vestir crecerá un 0,7% este año, impulsado por el regreso del consumidor a las tiendas físicas.