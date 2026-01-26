Ciberataque en Nike: la compañía investiga una posible filtración de datos

Modaes

Más ciberataques en la industria de la moda. Nike estaría investigando una posible filtración de datos después de que un grupo de hackers se hubiera atribuido un ataque con hasta 1,4 terabytes de datos involucrados. La información, según ha avanzado Reuters, está vinculada con las operaciones de la empresa.

En un comunicado, la compañía ha afirmado este lunes que está investigando el posible incidente, aunque no ha concretado si ya ha pagado algún rescate. Tampoco ha aclarado si la filtración ha afectado a alguno de sus socios a nivel global, entre los que se encuentran Dick’s, Macy’s o JD Sports.

La industria de la moda ha tenido que hacer frente en los últimos años a importantes ciberataques. El último, el sufrido por parte de Coupang. El gigante surcoreano vio filtrarse información personal de alrededor de 33,7 millones de cuentas de clientes el año pasado, lo que desencadenó una investigación a nivel de país.

Nike no ha concretado qué datos se han visto afectados y si el ataque ha tenido que ver con alguno de sus socios globales

El año pasado también denunciaron ataques Kering, empresa de la cual se sustrajeron datos de los clientes pertenecientes a Gucci. Marks&Spencers, Vitoria’s Secret, Adidas, The North Face, Decathlon, Dior, Cartier, Chanel y Clarins son algunas de las marcas que completan la larga lista de afectadas a escala internacional por los ataques de ciberdelincuentes recientemente.

Únicamente en 2025, el coste estimado para las empresas derivado de ciberataques alcanzó 10.500 millones de dólares, suponiendo un 300% más que hace una década, según los últimos datos de McKinsey.

Nike cerró el primer semestre del ejercicio con un crecimiento de sólo el 1% en comparación con el mismo periodo de 2024. El gigante del swoosh cerró el periodo de junio a noviembre del año pasado con ventas por 24.147 millones de dólares y un resultado neto de 1.519 millones. Nike también vio resentirse su margen bruto, que pasó del 44,5% en el primer semestre del ejercicio 2024 al 41,4% en el mismo periodo del año pasado.