Dockers cambia de manos en Europa: Authentic nombra a Orbico licenciatario

Authentic Brands Group mueve ficha en Europa tras la compra de Dockers el pasado mayo por 311 millones de dólares. El hólding estadounidense ha firmado un acuerdo de licencia con Orbico Group para desarrollar la marca en la región, un paso que supone un cambio de socio tras más de tres décadas de presencia de Dockers en el continente a través de otro licenciatario.

El acuerdo cubrirá mercados clave como Italia, España, Portugal y Reino Unido, además de otros países europeos. En virtud de este pacto, Orbico asumirá el diseño, la fabricación y la distribución de categorías que van desde sportswear y activewear hasta calcetería, calzado lifestyle y de rendimiento, prendas exteriores, bolsos y baño, tanto para hombre como para mujer.

Henry Stupp, presidente de lifestyle y entretenimiento para Emeai en Authentic, ha subrayado que la alianza “permite mantener la herencia auténtica de la marca” y se apoya en la relación previa entre ambas compañías tras su trabajo conjunto con Champion en la región.

Para Orbico, operador con amplia actividad en distribución y licencias en Europa, el acuerdo supone fortalecer su colaboración con ABG. La compañía actúa ya como licenciatario de Champion para Europa, Oriente Próximo y África y su incorporación de Dockers refuerza su posición en el negocio de marcas globales con desarrollo local.

Orbico suma un nuevo acuerdo a su colaboración con Authentic

Edward Malky, chief business officer style del grupo, ha defendido que Dockers mantiene “un fuerte reconocimiento entre los consumidores europeos” y que el objetivo es maximizar su potencial mediante una expansión estratégica y una ejecución local adaptada a cada mercado.

Dockers nació en 1986 como marca de caqui bajo Levi Strauss & Co. para diversificar el negocio más allá del denim. La compañía registró ventas de alrededor de 318 millones de dólares el último ejercicio antes de su venta a Authentic.

En paralelo a su reorganización en el segmento casual, Authentic Brands Group mantiene negociaciones exclusivas para hacerse con Missoni. La familia fundadora controla el 58,8% del capital y el Fondo Strategico Italiano posee el 41,2% desde 2018. Bajo la dirección ejecutiva de Livio Proli, la firma ha dado un salto en resultados en 2024, elevando su ebitda a 16,6 millones de euros, frente a 2,1 millones un año antes, y registrando un beneficio neto de 8,9 millones.

Según las informaciones publicadas por WWD, la operación podría cerrarse antes de final de año. Missoni encajaría en el modelo de ABG, basado en marcas con potencial global y capaces de desarrollarse mediante licencias. El grupo estadounidense ha reforzado su presencia en el segmento premium con Authentic Luxury Group, su joint venture con Saks Global que gestiona enseñas como Barneys New York, Hervé Léger, Judith Leiber Couture y Vince.

De Missoni a Marc Jacobs, Authentic Brands Group estudia ampliar su cartera

El interés de Authentic por Misla italiana llega en un momento en que el grupo estadounidense también ha explorado, sin éxito por el momento, la adquisición de Marc Jacobs. LVMH trabajó este año con J.P. Morgan para testar compradores potenciales con una valoración de referencia cercana a 1.000 millones de dólares. En esa primera criba aparecían operadores estadounidenses especializados en licencias globales como Authentic Brands Group, WHP Global y Bluestar Alliance.

La negociación más avanzada, con Authentic, se habría roto en noviembre. El proceso no progresó ante la complejidad de integrar a un creador vivo con peso simbólico dentro de un modelo basado en previsibilidad y escalabilidad, además de la falta de acceso a información detallada que estos grupos exigen para modelizar el negocio. Las conversaciones han quedado en pausa, pero el caso ha reactivado el debate sobre el lugar que ocupa Marc Jacobs en LVMH y las tensiones entre creatividad, gobernanza y escalabilidad en un mercado más prudente.