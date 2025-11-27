Primark reduce un 4% las emisiones de su cadena de valor

Modaes

Primark reduce su impacto en la cadena de valor. El gigante irlandés de moda low cost ha reducido un 5,7% sus emisiones totales a lo largo del último ejercicio, que concluyó a principios de septiembre, en comparación con 2019. El objetivo de la empresa pasa por llegar a reducir la cifra a la mitad para 2030.

Según se desprende de la última memoria de sostenibilidad publicada por la compañía, las emisiones de alcance 1 y 2, aquellas relativas a las operaciones directas de la empresa, que suponen un porcentaje muy reducido del total, eran a cierre del periodo un 71% menores que en 2019. Las emisiones de alcance 3, por su parte, relativas a la cadena de valor, se han reducido un 4% desde 2019.

“Hemos demostrado que no tenemos que elegir entre sostenibilidad y relación calidad-precio -ha valorado Lynne Walker, directora de Primark Cares-; nuestros compromisos con la sostenibilidad son responsabilidad de todos en Primark y seguimos utilizando nuestra escala para impulsar el cambio, tanto dentro como fuera de la compañía”.

Primark ha reducido otro 3,5% las emisiones indirectas respecto al año anterior

Publicidad

En el informe, además, la empresa ha destacado que en los dos últimos años ha trabajado por dar con la manera de escalar sus esfuerzos para reducir las emisiones, un aprendizaje que empezará a aplicar a partir de ahora para acelerar este proceso. Respecto al año anterior, las emisiones totales de Primark se han reducido en un 3,9%, y otro 3,5% las de alcance 3.

Respecto a la fabricación de sus productos, la compañía señala que un 74% de las prendas vendidas a lo largo del ejercicio contenían materiales más sostenibles, frente al 66% del año anterior. De este total, un 39% contienen directamente fibras recicladas, siete puntos más que el ejercicio previo. Además, el gigante irlandés de moda low cost también ha destacado que un 5% de sus productos está diseñado en base a criterios de circularidad “lo que facilita su reciclaje al final de su vida útil”.

A pesar del avance en la reducción de emisiones, uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de la moda, y de reciclabilidad, la cantidad de residuos producidos en sus operaciones directas que Primark evitó que acabará en vertederos se ha reducido en un 2%. “Esta cifra ha disminuido debido a nuestra expansión en Estados Unidos, donde los métodos de gestión de residuos dificultan el reciclaje”, ha explicado el gigante.

De cara al futuro, Primark ha destacado que está en proceso de revisar su estrategia de sostenibilidad “para adaptarla a la evolución de la normativa y a las expectativas de los clientes”. “Sabemos que tenemos una gran responsabilidad como retailer internacional y que siempre hay margen de mejora”, ha explicado Walker, tras lo que añade que la empresa sigue aprendiendo, “a medida que recopilamos información y datos, e impulsamos la colaboración en todo el sector”.