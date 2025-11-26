Primark gana músculo logístico en Italia con su primer centro en Alessandria

Modaes

Primark acelera en Italia. La compañía irlandesa, propiedad del hólding Associated British Foods, ha firmado un acuerdo con el operador inmobiliario Segro para levantar su primer centro logístico en el país. El proyecto, de 81.000 metros cuadrados, se desarrollará en Alessandria, un enclave considerado estratégico por su proximidad al puerto de Génova. La empresa prevé iniciar las obras el próximo año.

El nuevo polo logístico reforzará la distribución de la red italiana, un mercado clave en la hoja de ruta europea de la compañía irlandesa. Según informa el medio italiano Pambianconews, la infraestructura implicará la creación de cerca de 200 empleos, que se sumarán al refuerzo operativo previsto para los próximos ejercicios.

En paralelo al desarrollo logístico, Primark continúa ampliando su presencia física en el país con la apertura de su vigésimo establecimiento. El nuevo punto de venta está ubicado en el centro comercial Gli Orsi, en Biella y ha supuesto una inversión superior a 6,5 millones de euros, además de la contratación de 90 trabajadores.

El espacio, de 2.300 metros cuadrados, forma parte de un plan de inversión más amplio, valorado en 40 millones de euros, que incluye nuevas aperturas en Perugia, Nápoles y Roma.

Primark avanza en retail con su expansión en el mercado italiano

Luca Ciuffreda, director de Primark Italia, ha subrayado el peso estratégico del doble movimiento anunciado. “Es un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y un aporte concreto al empleo local”, ha señalado el ejecutivo.

La apertura en Biella y el desarrollo del centro de Alessandria se enmarcan en una estrategia de consolidación en el sur de Europa, donde el grupo está reforzando su capacidad logística para dar soporte a la expansión en mercados de alto crecimiento.

Según los últimos resultados publicados, Primark finalizó los seis primeros meses del ejercicio corrigiendo la caída de ventas del primer trimestre, pero con un crecimiento de sólo el 0,62% gracias a las nuevas aperturas llevadas a cabo en el periodo. El resultado operativo de la compañía se elevó un 5,71%, lejos del aumento del 53% que la empresa anotó en el conjunto del ejercicio 2024.