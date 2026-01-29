Javier Vello (EY Studio+): “La moda ha dejado de emocionar, hay que volver a las tiendas”

Modaes

“Hemos dejado de emocionar”. Así ha iniciado Javier Vello, director de EY Studio+, la ponencia ¿Dónde vas moda española? Las diez oportunidades del sector. En ella, el experto ha analizado la evolución del consumidor español en los últimos años en productos relacionados con la moda, que ha reducido su capacidad de gasto y que se encuentra falto de emociones. “Tenemos algo que no se fabrica: el alma. Es un buen momento para empezar a recuperarla”.

Durante su participación este jueves en la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, evento que reúne a más de quinientos directivos de la industria en el Palau de la Música Catalana, Vello ha explicado que, más allá del ticket de compra, para él la cuestión más crucial es que “la moda, históricamente ligada a momentos esenciales de la vida, ha sido desplazada por otras marcas” de otros sectores, a priori más alejados de la emoción. “Como sector, deberíamos recuperar el terreno de las emociones, de las experiencias”, ha añadido.

También ha hablado de sostenibilidad. “Dejemos de tratar la sostenibilidad como si fuera un atributo de marca, una ventaja competitiva o una bandera que ondear”, ha sugerido Vello. “Es una condición necesaria. La sostenibilidad no es algo diferencial, la sostenibilidad habilita”, ha añadido. El experto ha sostenido que solamente cuando las marcas “recuperen la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, recuperarán la confianza del consumidor”.

“No hay nada que haga escalar socialmente más rápido que la moda. Cuando alguien empieza a convertirse en clase media, lo primero que hace es distinguirse por las marcas que usa”

La notoriedad ha sido otro de los puntos que ha desgranado Vello. Ha recordado que, antes, tener presencia en varios países implicaba un mayor reconocimiento. “Hoy esa regla se ha roto con el canal digital y las redes sociales”, ha sentenciado. Vello ha mencionado empresas nacidas en los últimos años y que ya han adquirido gran notoriedad: “Nude Project, el día que abrió, ya vendía fuera”, ha añadido. “Son capaces de llegar a los consumidores sin ser relevantes en tamaño”. Considera, sin embargo, que la escala continúa importando a la hora de producir en condiciones competitivas.

También ha puesto en valor la tienda como “el inicio, el lugar donde ocurren las cosas” como un espacio a la vez cotidiano y determinante. A la vez, entiende que la gestión de datos otorga una ventaja competitiva que hay que aprovechar. “No estamos utilizando los datos que tenemos para convertirlos en conocimientos, ni ese conocimiento que tenemos para trasladarlo en experiencias”, ha reflexionado. En el centro: la Inteligencia Artificial.

Vella apuesta por mercados “donde está la juventud del futuro” como África, Latinoamérica o Asia. “No hay nada que haga escalar socialmente más rápido que la moda. Cuando alguien empieza a convertirse en clase media, lo primero que hace es distinguirse por las marcas que usa”. Vello ha señalado que “no se ha visto nunca en la historia un incremento de la clase media como el que se está viendo ahora en estos territorios”, ha apuntado. “No son un mercado fácil, pero es un mercado muy gratificante”, añade el experto.

“¿Hay algo que genere más emociones que la ropa? Necesitamos alianzas más naturales para estar presente en más experiencias del consumidor”

Vello ha reflexionado acerca del envejecimiento poblacional y poniendo en valor sus bonanzas: “Europa, y España, nos estamos haciendo mayores”, ha apuntado. Es una población que “ahora quieren disfrutar del ocio, y que el sector de la moda nos entienda como clientes, que piense en nosotros”. Ha sentenciado: “Si quieres atraer a este público, tienes que tratarlo de forma diferente: entender que las tallas cambian con la edad”. Se trata de un público que, tal como ha defendido Vello, “tiene mucho más dinero disponible que las generaciones que vienen detrás”.

Por último, alianzas. “¿Hay algo que genere más emociones que la ropa?”, se ha preguntado. “Necesitamos alianzas más naturales para estar presente en más experiencias del consumidor”, ha reflexionado. “Este es un sector algo endogámico”, ha reconocido. En este punto, invita a “atraer talento de otros sectores” para “aportar visiones diferentes” a la industria. “Si ellos han sido capaces de enamorar con un producto menos deseable, nos podrán ayudar a conectar mejor con nuestros consumidores”, anima el experto.

Barcelona Fashion Summit, el mayor encuentro profesional de la industria de la moda en España, celebra hoy en Barcelona su decimocuarta edición. La jornada cuenta con el patrocinio de Bleckmann, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni, así como el impulso de 080 Barcelona Fashion.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.