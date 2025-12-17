Levi Strauss engorda su consejo de administración en pleno relanzamiento

Modaes

Levi Strauss reordena su consejo de administración. El gigante estadounidense del denim ha nombrado al directivo Jeffrey J. Jones II como miembro del consejo de administración, con efecto a partir del 21 de enero de 2026. Levi Strauss se encuentra en pleno relanzamiento, siguiendo un plan estratégico con el objetivo de acelerar su transformación hacia el direct-to-consumer.

Tras su incorporación, Jones formará parte tanto del comité de nombramientos, gobernanza y ciudadanía corporativa, así como de compensación y capital humano. “Jones aporta una amplia experiencia en conocimiento del consumidor, desarrollo de marca y transformación organizacional, y cuenta con una trayectoria demostrada en la creación de valor significativo para las partes interesadas”, ha señalado Bob Eckert, presidente del consejo de administración de Levi Strauss, en un comunicado.

El ejecutivo cuenta con más de treinta años de trayectoria en el liderazgo de compañías como H&R Block, un grupo estadounidense especializado en servicios fiscales y contables, donde ha desempeñado cargos de presidencia y dirección ejecutiva desde 2017. Anteriormente, fue presidente de Ride Sharing en Uber Technologies, la compañía de servicios y movilidad, y estuvo al frente del área de márketing, así como en la vicepresidencia ejecutiva de Target Corporation, el negocio de venta minorista de Estados Unidos. Jeffrey J. Jones II se jubilará oficialmente el próximo 31 de diciembre,

Levi Strauss ha anunciado la incorporación de Jones en el marco del plan de reestructuración y relanzamiento en el que la compañía se encuentra inmersa desde 2024. El primer paso de la empresa fue el nombramiento de Michele Gass como consejera delegada inicios del año pasado, lo que supuso medidas como un recorte de hasta el 15% del personal a escala global, o la puesta en marcha de una “iniciativa global de productividad”, denominada Project Fuel.

Este plan a dos años vista tiene como objetivo acelerar la transformación hacia el direct-to-consumer, reduciendo por tanto el peso de la venta al por mayor.

Levi Strauss finalizó los nueve primeros meses del ejercicio (concluido el 25 de agosto) con una facturación de 4.516,2 millones de dólares, lo que supuso un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior. El grupo también registró un alza en el resto de los indicadores financieros, de hasta un 8,9% de su resultado bruto, que alcanzó 2.805 millones de dólares, y del beneficio operativo, que se ha situado en 467 millones de dólares.