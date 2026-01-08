Nike vende su marca virtual de zapatillas Rtfkt un año después de cerrarla

Modaes

Nike deja definitivamente atrás su aventura en el blockchain. El gigante estadounidense de equipamiento deportivo ha anunciado la venta de su propuesta virtual de zapatillas Rtfkt aproximadamente un año después de cerrar el negocio. Los términos de la transacción no han trascendido, ni tampoco el nombre del comprador.

La compañía ha reducido progresivamente su participación en coleccionables digitales basadas en la tecnología blockchain, un sector por el que mostró interés en el pasado. Nike se sumó a la suma de los activos virtuales (NFT) con la compra de la empresa en 2021. Globalmente, la fiebre por dicha innovación también ha ido a la baja desde 2022.

La start up, fundada en enero de 2020 por Benoit Pagotto, Chris le y Steven Vasilev, comercializaba los NFT en distintos metaversos. En el mismo año de su fundación, facturó 600.000 dólares y sólo entre enero y mayo de 2021 había ingresado 4,5 millones de dólares. Este crecimiento fue, a la vez, impulsado por el auge de las criptomonedas.

Nike se adentró en el mundo del metaverso en 2021, sector por el que ha ido perdiendo interés progresivamente en los últimos años

En abril de 2022, Nike lanzó su primera colección de non-fungible tokens (NFT), un modelo de zapatillas virtuales con diferentes diseños y en noviembre del mismo año impulsó su propia plataforma de mercado metaverso destinada a fomentar una “comunidad digital inclusiva” para atletas y consumidores de la marca. La plataforma permitía coleccionar los productos.

Sin embargo, Rtfkt echó el cierre en 2024, poco después de que un renovado consejero delegado, Elliott Hill, pusiera sobre la mesa su estrategia de centrar a la compañía en el negocio deportivo principal.

Nike cerró el primer semestre del ejercicio fiscal en curso con un crecimiento del 1% en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque el beneficio persiste a la baja, con un descenso del 31%. La compañía anotó unas ventas por valor de 24.147 millones de dólares y un resultado neto de 1.519 millones.