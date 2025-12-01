Coupang sufre una filtración masiva de datos de 33,7 millones de cuentas de clientes

Modaes

Coupang, bajo investigación. El gigante surcoreano de ecommerce ha emitido una nota de disculpa tras la filtración de información personal de alrededor de 33,7 millones de cuentas de clientes a través del acceso a datos no autorizado, que tuvo lugar el 18 de noviembre. El Gobierno de Corea del Sur ha iniciado un proceso de investigación para deliberar si la compañía incumplió las normas de seguridad.

“Nos disculpamos sinceramente una vez más por causar inconvenientes a nuestros clientes”, publicó Park Dae-jun, consejero delegado de la empresa, conocida como el Amazon de Corea del Sur, en su sitio web.

Coupang se encuentra bajo investigación por el gobierno del país, que ha iniciado un proceso para deliberar si la empresa cumplía con las normas de seguridad relativas a la información personal, según informó el ministro de ciencia, tecnología, investigación y política, Bae Kyung-hoon.

Coupang registró el primer acceso no autorizado el 24 de junio, pero fue el 18 de noviembre cuando se llevó a cabo la filtración masiva

Coupang reportó a las autoridades el pasado 18 de noviembre, cuando registró una filtración de datos. Según la agencia de noticias Yonhap, uno de los exempleados de Coupang es sospechoso de la filtración. La compañía presentó la denuncia a la policía, que está llevando a cabo la investigación.

La filtración ha afectado a los nombres de los clientes, sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono, sus direcciones de envío y algunos de los historiales de compra, aunque, según la compañía, no se han visto afectados los detalles de pago ni las credenciales de inicio de sesión.

La compañía ha especificado en un comunicado que el acceso no autorizado a la información personal comenzó el 24 de junio a través de servidores en el extranjero.