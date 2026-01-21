Nike renueva su dirección en Europa y Asia en su apuesta por recuperar la conexión local

Modaes

Los cambios continúan en Nike. La compañía estadounidense de equipamiento deportivo renueva sus equipos directivos en Europa y Asia, en plena apuesta por recuperar la conexión local con las geografías bajo el liderazgo de Elliott Hill, consejero delegado del grupo desde finales de 2024.

Según ha explicado la compañía, César García se convertirá en vicepresidente y director general para Europa, Oriente Medio y Asia (Emea). El nombramiento, que se hará efectivo el próximo 2 de febrero, supondrá la salida de la empresa de Carld Grebert, que se jubila después de treinta años en la empresa.

García tiene una trayectoria de más de dos décadas en el grupo estadounidense. El ejecutivo, de origen español, comenzó su carrera en tienda, para ascender en el organigrama pasando de la filial española (basado en Barcelona) a la europea (basado en Holanda) y a la estructura internacional, trasladándose a Oregon.

En China, las riendas de Nike serán tomadas por Cathy Sparks, con veinticinco años de carrera en Nike. Su nombramiento, efectivo el 31 de marzo, supondrá la salida de la empresa de Angela Dong.

Nike ha diseñado una estrategia centrada en ciudades para recuperar el vínculo local con los mercados

Nike, que se encuentra en pleno plan de relanzamiento, dio a conocer a principios del año pasado su estrategia Win Now, con cinco deportes, tres países y cinco ciudades como prioridades: running, baloncesto, fútbol, entrenamiento y ropa deportiva como deportes prioritarios, comenzando en Estados Unidos, China y Reino Unido y centrándose en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Pekín y Shanghái.

El pasado octubre, la multinacional de Oregón dio a conocer la evolución en el inicio de su ejercicio fiscal, con los resultados correspondientes al primer trimestre. En el periodo finalizado el pasado 31 de agosto, la compañía del swoosh alcanzó unas ventas de 11.720 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 1% respecto a los 11.589 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio pasado. Nike finalizó 2024 con una caída del 10% en sus ventas, con una reducción del 12% en el cuarto trimestre.