Tim Cook (Apple) duplica su participación en Nike: 50.000 acciones por tres millones

Pablo Bueno

Tim Cook dobla su apuesta por Nike. El consejero delegado de Apple y miembro del consejo de administración de Nike desde 2005 ha comprado acciones del grupo de equipamiento deportivo por valor de unos tres millones de dólares. La operación casi duplica su participación en la compañía, hasta un valor aproximado de seis millones, según informa Reuters.

La adquisición fue hecha pública a través del Formulario 4 remitido a la Securities and Exchange Commission (Sec), el regulador del mercado de valores en Estados Unidos, tal y como exige la normativa para operaciones con acciones realizadas por consejeros y altos directivos.

Según este documento oficial, Cook compró 50.000 títulos a un precio medio de 58,97 dólares por acción. Tras conocerse la operación, las acciones de Nike reaccionaron al alza y cerraron la sesión con una subida del 4,6%, hasta situarse en torno a los 60 dólares, aunque todavía lejos de su máximo de las últimas 52 semanas, fijado en 82,44 dólares.

Una vez difundida la operación, las reacciones en agencias y medios no se han hecho esperar, interpretando que este movimiento por parte de Cook significa un respaldo a la gestión del nuevo consejero delegado de Nike, Elliott Hill, que en sus primeros meses ha dado un giro a la estrategia del mayor grupo del mundo del negocio del deporte.

El mercado y las agencias interpretan la compra de Tim Cook como un voto de confianza hacia la gestión de Elliott Hill

El plan de transformación que está llevando a cabo Hill se produce en un contexto de presión sobre la rentabilidad de la compañía estadounidense. Desde la presentación de resultados del pasado 18 de diciembre, la acción de Nike acumula un descenso cercano al 13%, reflejo de las dudas del mercado sobre la evolución del negocio.

Nike atraviesa una etapa marcada por la debilidad de los márgenes y la desaceleración de las ventas en China, uno de sus principales mercados. En el último trimestre, los ingresos en el país asiático cayeron un 17%, hasta 1.420 millones de dólares, un retroceso que ha pesado sobre las previsiones y ha intensificado la necesidad de ejecutar con éxito el nuevo rumbo estratégico.