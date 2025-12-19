Nike detiene su caída en el primer semestre, pero crece sólo un 1% y gana un 31% menos

Modaes

Nike todavía no gana, pero deja de perder. La compañía estadounidense de moda y equipamiento deportivo ha cerrado el primer semestre del ejercicio con un crecimiento de sólo el 1% en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque el beneficio se continúa resintiendo con un descenso del 31%.

El gigante del swoosh ha cerrado el periodo de junio a noviembre con ventas por 24.147 millones de dólares y un resultado neto de 1.519 millones. La evolución de las divisas ha permitido que Nike creciera en el primer semestre: a tipos de cambio constante, la evolución de las ventas fue plana. Nike también ha visto resentirse su margen bruto: este ha pasado del 44,5% en el primer semestre del ejercicio 2024 al 41,4% en el mismo periodo del presente año.

La evolución en el segundo trimestre del año fue parecida a la del primero, con un ascenso de ventas del 1% y una caída del beneficio neto del 32%. Las ventas de Nike de septiembre a noviembre ascendieron a 12.427 millones de dólares y las ganancias, a 792 millones.

Aunque plana en facturación y menos rentable, Nike ha detenido la tendencia a la baja que mantuvo su negocio en 2024. El pasado año, el gigante de Oregón redujo su facturación un 10% y ganó un 44% menos, perdiendo la barrera de los 50.000 millones de dólares de cifra de negocio: la compañía, embarcada en un nuevo plan estratégico llamado Win Now (gana ahora), facturó 46.309 millones de dólares.

Elliott Hill: “Nike se encuentra en mitad de su remontada”

Elliott Hill, presidente y consejero delegado de Nike, ha señalado con motivo de la presentación de resultados del primer semestre que la compañía “se encuentra en mitad de su remontada”. “El año fiscal 2026 sigue siendo un año de acción a través de Win Now, que incluye la reorganización de nuestros equipos, el fortalecimiento de las relaciones con nuestros socios, el reequilibrio de nuestra cartera y el éxito sobre el terreno; estamos encontrando nuestro ritmo en nuestra nueva ofensiva deportiva y preparándonos para la siguiente fase de innovación centrada en los atletas en un mercado elevado e integrado”, ha agregado.

La compañía ha especificado que las ventas la marca Nike han crecido un 1% en el segundo trimestre gracias al empuje de Norteamérica, que ha compensado parcialmente las caídas en China y América Latina.

Por canales, las ventas de la marca Nike en wholesale han ascendido un 8%, hasta 7.500 millones de dólares, mientras que las ventas directas han caído un 8% (las ventas digitales se han desplomado un 14%, mientras que la facturación de las tiendas propias se ha resentido un 3%). Por otro lado, la facturación de la marca Converse ha descendido un 30%, hasta sólo 300 millones de dólares en el segundo trimestre.

La compañía cerró el primer semestre, el pasado 30 de noviembre, con inventarios por 7.700 millones de dólares, lo que supone una caída del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso refleja una disminución de las unidades “compensada en parte por el aumento de los costes de los productos, debido principalmente al incremento de los aranceles”.