RAP: seis meses más de espera para el Real Decreto que marcará al sector

En el primer semestre o, probablemente, en el segundo semestre de 2026. Este es el calendario que maneja el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para la publicación definitiva del Real Decreto que debe regular la gestión del residuo textil en España. El sector comienza así un ejercicio más de incertidumbre en uno de los asuntos que más le ha ocupado en los últimos años: el detalle de cómo se definirá en España la responsabilidad ampliada del productor (RAP).

A principios del pasado julio, con más de dos meses de retraso respecto a las previsiones iniciales, el Miteco sacó a exposición pública el borrador de Real Decreto que debe aterrizar la recogida y gestión del residuo textil en España. Su publicación provocó un aluvión de críticas y quejas por parte del sector, hasta el punto de que se presentaron más de millar de alegaciones.

Si hasta noviembre el sector se lamentaba de la falta de interlocución con el Miteco, en las últimas semanas el ministerio se ha reunido ya con varias entidades y asociaciones involucradas en la recogida y gestión de los residuos. Diferentes actores consultados por Modaes se muestran ahora optimistas, pues en el sector existe consenso en que los plazos y objetivos planteados en el borrador no son “realistas”, lo que podría derivar en una modificación del texto. “Es importante poner objetivos ambiciosos, pero no incumplibles”, explican fuentes del sector.

Otra de las cuestiones en que existe consenso es en la necesidad de que España se dote de las infraestructuras necesarias para gestionar el textil recogido, a fin de evitar el colapso que se ha producido en otros países europeos. Por ello, se ha reclamado al Miteco que la normativa genere un entorno que favorezca las inversiones y a otros ministerios, como Industria, que se favorezca la concesión de permisos y se recorten plazos a fin de atraer proyectos empresariales.

Con la previsión de que el Real Decreto se apruebe en el segundo semestre, ¿cuánto tiempo habrá desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el Real Decreto y su entrada en vigor? Hasta ahora, las entidades implicadas preveían un plazo de un año, pero con el atraso en la aprobación el escenario que se plantea es que las empresas productoras deban estar adheridas a un scrap en enero de 2027.

La gran duda es cuánto deberán pagar las empresas por cada tonelada de textil puesta en el mercado. En el sector se plantea que en el verano de 2026 se publique una primera estimación de las tarifas, aunque podrían modificarse con la publicación del Real Decreto. Aunque todavía por definir, las empresas podrán liquidar la cuota en un único pago anual a principios de año en función de sus estimaciones o bien hacerlo trimestralmente (como hacen scraps como Ecoembes), con una regularización a final de año.

Trayectoria administrativa

El texto del Real Decreto deriva de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada hace tres años y que contempla que desde el 1 de enero de 2025 las entidades locales lleven a cabo la recogida separada de los textiles y el calzado. Pese a que es responsabilidad de los gobiernos locales, la obligatoriedad de financiar y organizar esta recogida es de las empresas del sector, pero sin la aprobación del Real Decreto no están claras las reglas de juego para hacerlo.

A finales del pasado septiembre, el Parlamento europeo aprobó definitivamente la actualización de la directiva marco de residuos de la Unión Europea, que establece definitivamente la obligatoriedad de instaurar la RAP para la moda en todos los estados miembro. Según revela el texto, que modifica la anterior normativa y señala por primera vez a textil y moda como un sector prioritario en la gestión de residuos, los Estados deben trasponer en un periodo de tiempo determinado la norma a las legislaciones de cada país.

El artículo segundo de la directiva sitúa en el 17 de junio de 2027 la fecha límite que tiene cada Estado miembro para poner en vigor “las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la norma”. Además, los Estados miembros se asegurarán de que los regímenes de responsabilidad ampliada del productor se establezcan a más tardar el 17 de abril de 2028, fecha que se extiende hasta un año para las empresas que empleen a menos de diez personas cuyo volumen de negocios y balance anuales no excedan los dos millones de euros.

Así, aunque la aprobación del Real Decreto a lo largo de 2026 cumpliría con los tiempos marcados desde Europa, lo cierto es que está provocando en el sector cierta sensación de cansancio.

Las empresas del sector llevan años organizándose y llevando a cabo inversiones con la creación de Sistemas de Responabilidad Ampliada como Re-viste o Gerescal, que incluso han empezado a poner en funcionamiento pruebas piloto. En enero de 2023, por ejemplo, Inditex, Decathlon, H&M, Ikea, Kiabi, Mango y Tendam, siete de los mayores distribuidores de ropa y textil en España, constituyeron la Asociación para la Gestión del Residuo Textil (hoy Re-viste), tras meses de trabajo y de aportaciones económicas.