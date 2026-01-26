Residuo textil: un coste de 35 millones para la moda

Con una media de 0,35 euros por cada kilogramo de ropa, y más de 100.000 toneladas de ropa a recoger en sus primeros años de actividad, la moda deberá desembolsar, por ahora y cómo mínimo, 35 millones de euros al año en España.