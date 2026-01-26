Es noticia

Authentic Brands Sprinter Bóboli
Menú
ENGEnglish edition
Inicia sesión Suscríbete
Noticias
{{ item.title }}
Tags
{{ item.title }}
Perfiles
{{ item.title }}
Empresas Entorno Tendencias Back Stage Equipamiento Cosmética Look
Publicaciones Especiales Opinión Directorio Agenda Multimedia Shots Coordenadas

Entorno

Revista Modaes número 57

Residuo textil: un coste de 35 millones para la moda

Con una media de 0,35 euros por cada kilogramo de ropa, y más de 100.000 toneladas de ropa a recoger en sus primeros años de actividad, la moda deberá desembolsar, por ahora y cómo mínimo, 35 millones de euros al año en España.

Residuo textil: un coste de 35 millones para la moda
Residuo textil: un coste de 35 millones para la moda
Almacén de residuo textil de Formació i Treball.

C.O.

Modaes, la información que necesitas

Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.

 

Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.

 

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL

9€mes

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL

89€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT

149€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad
  • Revista Modaes en tu casa u oficina
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales
Modaes Corporate

Contenido relacionado

Últimas noticias

Publicaciones

Ver todas las publicaciones

Opinión

Ver todos los artículos

Especiales