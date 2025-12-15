Brasil desbanca a India como principal proveedor de algodón de Bangladesh

Pablo Bueno

Brasil se ha convertido en el principal proveedor de algodón para Bangladesh, superando a la vecina India, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda, en sus siglas en inglés). El país asiático es uno de los mayores importadores mundiales de algodón y el segundo exportador global de prendas de vestir.

Durante el año fiscal 2024-25, iniciado en agosto de 2024, Bangladesh importó cerca de 1,81 millones de toneladas de algodón. De este total, Brasil aportó alrededor de 415.000 toneladas, equivalentes al 23% de las importaciones, mientras que India se situó como segundo proveedor con 305.000 toneladas, seguida por Benin, con 231.000 toneladas, Camerún, con 135.000 toneladas, y Estados Unidos con 130.000 toneladas de algodón, según datos del Usda.

El informe del Servicio de Agricultura Exterior estadounidense indica que “el algodón brasileño se ha popularizado entre los hilanderos banglalíes por su precio competitivo, disponibilidad durante la cosecha y suministro estable”. En contraste, en el ejercicio anterior, 2023-2024, India lideraba las exportaciones a Bangladesh con cerca de 390.000 toneladas, favorecida por tiempos de envío más cortos a través de los puertos de Calcuta y Benapole, pese a precios más altos y problemas puntuales de calidad.

Para el próximo ejercicio fiscal 2025-26, el Usda prevé en su informe que las importaciones de Bangladesh aumenten hasta 1,83 millones de toneladas, un incremento del 1,4% frente a 2024-2025 y un 5,2% más que las 1,7 millones de toneladas importadas en el ejercicio 2023-2024. El crecimiento se atribuye al “mayor uso de algodón por parte de los hilanderos locales”.

Bangladesh necesita importar algodón porque su producción doméstica, estancada en 33.000 toneladas, es una mínima parte de lo que precisa su industria textil

La producción doméstica se mantiene estancada en 33.000 toneladas debido a la escasez de tierra y al largo periodo de cultivo, con algodón sembrado en una extensión de 45.000 hectáreas a 46.000 hectáreas. Según el informe del Gobierno estadounidense, la industria textil de Bangladesh tiene capacidad para consumir hasta 3,27 millones de toneladas al año, dependiendo de la disponibilidad de materia prima, suministro energético y demanda de hilados.

Actualmente, sólo se utiliza la mitad de esta capacidad, con un consumo estimado de 1,81 millones de toneladas el ejercicio 2024-2025. Se prevé que en el año fiscal 2025-206 el consumo “ascienda hasta las 1,85 millones de toneladas, un aumento del 2,4% impulsado por mayores importaciones”. La industria hilandera emplea algodón para producir hilados de algodón y mezclas, y las previsiones son que la producción de estos crezca de 1,7 a 1,9 millones de toneladas.

A pesar del incremento en importaciones y consumo de algodón, la industria de prendas de vestir sigue necesitando importar hilados y telas. India continúa siendo el mayor proveedor de hilados, gracias a su amplia capacidad de hilandería, menores tiempos de envío y costes logísticos reducidos, mientras que China lidera las exportaciones de telas, seguida de Pakistán e India.

El Departamento de Agricultura de EEUU prevé que las importaciones de algodón de Bangladesh crezcan un 2,4% en 2025-2026, rozando los dos millones de toneladas

La industria de la moda en Bangladesh

La moda es uno de los principales motores económicos de Bangladesh, responsable de hasta un 80% de las exportaciones al resto del mundo. La mayoría de los grandes actores del sector cuentan con proveedores en el territorio. Las prendas confeccionadas en Bangladesh suponen un 6,9% de la cuota mundial, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, Bangladesh es el segundo gran exportador de prendas en todo el mundo, únicamente por detrás de China, que se queda con un 29,6% de la cuota de mercado mundial. Tras Bangladesh, Vietnam le sigue el paso con exportaciones valoradas en 33.940 millones de dólares.