Prada rompe con más de 200 proveedores en Italia desde 2020 tras detectar abusos laborales

Modaes. Agencias

Purga en la cadena de suministro de Prada. El grupo italiano ha cortado relaciones con más de 200 proveedores en los últimos cinco años tras detectar incumplimientos laborales en su cadena de suministro en Italia. Según Financial Times, la compañía ha aplicado una política de “tolerancia cero” a raíz del aumento del escrutinio sobre el sector del lujo en Italia.

Desde 2020, el grupo con sede en Milán ha realizado más de 850 inspecciones presenciales a proveedores y subcontratistas en el norte y centro de Italia. Más de una cuarta parte de estas auditorías se saldaron con la rescisión de los contratos, con hasta un total de 222 proveedores excluidos.

Entre las infracciones más graves detectadas figura la existencia de dormitorios dentro de las fábricas, donde los trabajadores dormían en las propias instalaciones. No obstante, Financial Times señala que han sido más habituales otros incumplimientos, como deficiencias en seguridad laboral o en la gestión de residuos.

En la actualidad, Prada trabaja con cerca de mil proveedores y subcontratistas registrados en Italia. Sólo en el último ejercicio, la compañía llevó a cabo 188 inspecciones, que derivaron en 43 rupturas contractuales, seis de ellas por subcontrataciones no autorizadas a talleres con condiciones irregulares.

El ritmo de cancelaciones ha ido disminuyendo desde el inicio del proceso. En 2020, más de la mitad de las inspecciones acabaron en rescisión de contratos. “La tasa de terminaciones ha bajado porque adoptamos un enfoque de tolerancia cero”, explicó la empresa al diario británico.

La actuación de Prada se produce en paralelo a la investigación de la Fiscalía de Milán sobre presuntos abusos laborales en la cadena de suministro del lujo italiano. Aunque el grupo no está siendo investigado, en diciembre los fiscales solicitaron información sobre sus proveedores, en un contexto de creciente presión sobre el sello made in Italy.