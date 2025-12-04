Bangladesh, de nuevo en el foco del ‘sourcing’: el Gobierno promueve la creación de sindicatos

Pablo Bueno

Dos años después de las revueltas sociales que terminaron con la disolución del gobierno en Bangladesh y pusieron en jaque a industrias como el textil, el país se prepara para un nuevo momento de cambios. El gobierno de Bangladesh, uno de los mayores productores textiles del mundo, se prepara para introducir una iniciativa legislativa para promover la sindicalización del país.

El texto del proyecto legislativo aún tiene que ser debatido en el parlamento. El Gobierno quiere rebajar por ley las condiciones para que los trabajadores se puedan asociar y crear sindicatos dentro de las empresas.

Según la propuesta, bastarían veinte firmantes para formar un sindicato en una empresa de hasta 300 empleados. Para las empresas de entre 301 y 500 trabajadores serían necesarios cuarenta firmantes, por cien en el caso de las empresas de 501 a 1.500 empleados. Para las grandes corporaciones bastaría con que 300 trabajadores se pusieran de acuerdo en una empresa de 1.501 a 3.000 trabajadores. En el caso de las compañías con más de 3.000 empleados bastaría con 400 firmas.

Las patronales del país han señalado que este texto va mucho más allá de lo que se había negociado con los agentes sociales en las últimas conversaciones, en las que debatieron representantes del Gobierno, de los trabajadores y de las empresas.

La patronal de los fabricantes de confección (Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association, Bgmea) de Bangladesh confía en que el texto se suavice cuando lo debatan los diputados del país y muestra su disconformidad con la redacción actual. “Queremos que sólo quienes defienden activamente los derechos de los trabajadores desde hace tiempo formen parte de estos sindicatos”, declaró hace unos días a la prensa local su presidente, Mahmud Hasan.

El representante de los fabricantes de la industria textil bangladesí añadió que “no queremos que los propietarios de empresas de yute (sector textil adyacente) o los propietarios de viviendas alquiladas a los trabajadores influyan en la formación de los sindicatos”.

Bangladesh ardió en 2024, debido a las masivas protestas sociales que se prolongaron durante casi un mes y se saldaron con casi 300 fallecidos entre manifestantes y policías. La primera ministra, Sheikh Hasina, se vio obligada a dimitir y abandonar el país.