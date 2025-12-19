Shein gana el pulso al Gobierno francés: la justicia rechaza la suspensión de la plataforma

Triana Alonso

Shein sale airosa de la primera batalla en su guerra contra el Gobierno galo. El tribunal judicial de París ha rechazado este viernes la petición del Gobierno francés de suspender durante al menos tres meses la web de Shein. La justicia ha considerado la medida “desproporcionada”.

La solicitud del Ejecutivo ha llegado tras el señalamiento, a finales de octubre, de productos prohibidos a la venta en marketplace de la plataforma, un espacio que aloja a vendedores terceros. Entre los artículos detectados entonces se encontraron muñecas sexuales con apariencia infantil, armas blancas y medicamentos adelgazantes.

En la vista, Shein ha defendido que ha actuado por iniciativa propia. La compañía ha asegurado que tomó la iniciativa de pausar la plataforma marketplace en el mercado, el pasado 5 de noviembre, así como la venta de productos fuera de la categoría de moda. Asimismo, el gigante chino se ha defendido con el argumento de haber puesto en marcha una auditoría para cerrar “fallos” y reforzar controles.

La fiscalía ya había señalado en una audiencia previa que bloquear la plataforma completa podía resultar excesivo. En esta línea, el tribunal ha reconocido la existencia de un “daño grave al orden público”, pero ha encuadrado los hechos como ventas “puntuales” y ha dado peso a los ajustes acometidos por la empresa, concluyendo que una suspensión total no era proporcional.

Shein se escapa de la suspensión temporal de su plataforma en Francia

Publicidad

La resolución también ha marcado una línea sobre categorías de adultos. La justicia ha ordenado que Shein no venda juguetes sexuales u otros productos para adultos sin un sistema de verificación de edad, bajo multa de 10.000 euros por incumplimiento.

Shein se ha presentado, en palabras de su defensa, como víctima de una “caza” política y mediática. Al margen de esta audiencia, la plataforma que dirige Donald Tang sigue bajo investigación penal abierta por Fiscalía de París y confiada a la Office des Mineurs, en una causa que también alcanza a otras plataformas como AliExpress, Temu, Wish o eBay.

Es indispensable retroceder unas semanas para entender por qué el episodio ha escalado tan rápido. En octubre de 2025, el anuncio de instalación de Shein en el corazón de los grandes almacenes BHV Marais desató una tormenta mediática y ciudadana. Su llegada ha funcionado como símbolo de una moda ultra fast fashion que choca con discurso francés de sobriedad, trazabilidad y justicia social.

En paralelo, la plataforma ha acumulado frentes regulatorios. En julio, Dgccrf anunció una sanción de 40 millones de euros por prácticas comerciales engañosas vinculadas a descuentos y alegaciones medioambientales.

El Ejecutivo ha enmarcado el pulso con Shein en un combate más amplio contra gigantes del ecommerce, con presión también en Bruselas para endurecer el cerco europeo. Por ahora, la justicia ha frenado suspensión de la web, pero el conflicto queda aún abierto por control de catálogo, protección de menores y cumplimiento comercial.