El Parlamento europeo carga contra Shein y apoya a Francia en la suspensión de la plataforma

“El escándalo de Shein en Francia es una grave violación del Derecho de la Unión Europea”. Así reza un comunicado hecho público hoy por el Parlamento Europeo que señala que “la reciente controversia en torno a Shein en Francia es el resultado de la inadecuada supervisión sobre las plataformas de comercio electrónico”. Tras la decisión del Gobierno francés de suspender temporalmente la actividad de Shein en Francia al haber detectado la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, el Parlamento Europeo demanda “reformas legales”.

La eurocámara ha aprobado hoy, miércoles, a mano alzada una resolución que aborda la cuestión de los productos ilegales e inseguros vendidos en la Unión Europea a través de plataformas de comercio electrónico, en su mayoría de fuera del territorio comunitario, “como Shein, Temu, AliExpress y Wish”. “Los eurodiputados apuntan a fallos sistémicos en la supervisión y los mecanismos preventivos y rechazan que se trate de incidentes aislados”, señala el Parlamento.

La resolución afirma que lo sucedido en Francia constituye una “grave violación del Derecho de la Unión Europea”, además de una amenaza para la seguridad de los consumidores y los menores en particular. “Los eurodiputados instan a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión a pasar del diálogo a medidas decisivas de aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento sobre la seguridad general de los productos (Gpsr)”, dice el texto.

Los eurodiputados señalan que la actividad de estas empresas debe suspenderse temporalmente en casos de “infracciones reiteradas, graves o sistémicas”

Al mismo tiempo, el Parlamento lamenta el “lento progreso de las investigaciones de la Comisión sobre las plataformas en línea de fuera de la Unión Europa, que llegan a durar meses o incluso años”. También insiste en que la actividad de estas empresas debe suspenderse temporalmente en casos de “infracciones reiteradas, graves o sistémicas del Derecho de la Unión, como en el caso de Shein en Francia”. Esta opción ya no debe tratarse como una medida excepcional de último recurso, según el texto.

Según el comunicado, los eurodiputados están profundamente preocupados por el gran volumen de paquetes pequeños que no respetan las normas, “de Shein y otras plataformas de fuera de la Unión Europea”. La resolución pide un “aumento significativo del apoyo financiero y operativo a las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado”, en particular mediante el aumento de su dotación en el próximo marco financiero plurianual, así como la introducción de una tasa de tramitación armonizada a escala de la UE conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para cubrir los costes de supervisión.

El texto hace hincapié en la necesidad de sanciones suficientemente disuasorias y propone adelantar el calendario de aplicación del nuevo Código Aduanero de la Unión. Los eurodiputados también plantean nuevas reformas normativas y obligaciones para garantizar que los mercados en línea operan de acuerdo a la ley y que rindan cuentas en caso de que productos no conformes lleguen al mercado de la Unión Europea.