Zegna encoge un 1,5% en 2025 hasta 1.916 millones en plena reorganización directiva

Zegna cierra 2025 a la baja. El grupo italiano especializado en moda masculina ha finalizado el último ejercicio con una caída del 1,5% en sus ventas, lastrada por el mal comportamiento en Asia. La empresa hace balance de su evolución en el año en que ha reorganizado su equipo directivo con la jubilación de Ermenegildo (Gildo) Zegna.

Según ha comunicado la empresa, las ventas a cierre de 2025 se situaron en 1.916,95 millones de euros, frente a los 1.946,65 millones de euros de 2024. En el último trimestre del ejercicio, en cambio, las ventas del grupo remontaron un 0,3%, hasta 591,03 millones de euros.

“El último trimestre del año registró un crecimiento orgánico de los ingresos del 10% en nuestro canal estratégico DTC a nivel de grupo, con una mejora secuencial y la contribución positiva de cada una de nuestras tres marcas”, ha destacado Gildo Zegna, presidente de la compañía.

En el conjunto de 2025, las ventas de la marca Zegna se situaron en 1.181,58 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,5%. Del resto de la cartera del grupo, sólo Tom Ford cerró el ejercicio al alza, aunque con un tímido incremento del 0,8%. Thom Browne, en cambio, encogió sus ventas un 14,7% en 2025.

Por canales, las ventas en tiendas propias se elevaron un 4,2% en el conjunto de 2025, hasta 1.448,98 millones de euros, mientras en el canal wholesale la empresa registró una caída del 20,9% en su facturación, hasta 318,12 millones de euros.

La evolución geográfica de las ventas del grupo ha sido dispar, con caída en Asia, estancamiento en Europa y crecimiento en América. En Europa, Oriente Medio y África (Emea), la mayor región del grupo, las ventas de la empresa anotaron una subida de un 0,5%, hasta 683,85 millones de euros. En América, con 566,07 millones, la empresa creció un 7,9%, mientras en China la compañía experimentó un retroceso del 14,6%, hasta 435,17 millones de euros.

“He decidido dar un paso adelante para empoderar a la próxima generación de líderes -ha señalado Gildo Zegna-; Gianluca Tagliabue ha asumido el cargo de director general del grupo y yo he pasado el testigo a la cuarta generación, con Edoardo y Angelo Zegna al frente de la marca Zegna”.