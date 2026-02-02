Las ventas de moda en Alemania caen un 1,3% en diciembre y cierran 2025 en negativo

Pablo Bueno

Las ventas minoristas de moda en Alemania vuelven a cerrar el mes en negativo. La facturación del comercio de textil, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero cayó un 1,3% interanual en diciembre de 2025, según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística Alemana, Destatis.

El retroceso de diciembre se produce tras el fuerte ajuste registrado en noviembre, cuando las ventas de moda se hundieron un 4,1%, y confirma la dificultad del sector para consolidar una recuperación en el tramo final del ejercicio, pese al repunte puntual anotado en octubre, cuando el sector creció un 0,7%.

Con el dato de diciembre, el sector de la moda cierra 2025 con una caída acumulada del 0,3% en términos nominales. El resultado supone un deterioro frente al ligero crecimiento del 0,5% que acumulaba hasta octubre y confirma un ejercicio marcado por la volatilidad del consumo y la debilidad de la demanda interna.

El año comenzó con fuertes descensos interanuales, especialmente en febrero, cuando las ventas de moda se desplomaron un 6,3%, el peor registro mensual del ejercicio. Tras un primer trimestre claramente contractivo, el sector logró moderar las caídas en primavera, llegando a estancarse en abril, aunque sin consolidar una tendencia positiva.

El mal dato del consumo minorista de moda contrasta con la evolución del total del retail en Alemania que creció en 2025 un 3,8%

Publicidad

Durante los meses de verano, la evolución volvió a ser irregular, con descensos moderados entre junio y septiembre. El sector logró cierta estabilización en el arranque del otoño, pero el deterioro de noviembre y el nuevo retroceso de diciembre devolvieron a la moda a una dinámica claramente negativa al cierre del año.

El mal comportamiento de la moda contrasta con la evolución del conjunto del comercio minorista alemán. En diciembre, las ventas del retail en su totalidad crecieron un 3,5% interanual, tras el descenso del 1% registrado en noviembre, evidenciando una brecha persistente entre la moda y el resto del consumo.

En el acumulado del año, el comercio minorista alemán cerró 2025 con un crecimiento del 3,8%, muy por encima del desempeño del sector de la moda, que se situó de nuevo entre los segmentos con peor evolución del retail.

Con el ejercicio ya cerrado, la moda afronta 2026 con el reto de recuperar tracción en un mercado marcado por la cautela de los hogares, el impacto de la inflación sobre el gasto discrecional y una recuperación del consumo aún desigual en Alemania.