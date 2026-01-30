Adidas crece un 5% en 2025 y alcanza ventas récord de 24.800 millones de euros

Modaes

Adidas mantiene su momento en 2025. La compañía alemana de equipamiento deportivo finaliza el último ejercicio con un crecimiento de cerca del 5%, alcanzando facturación récord, y mantiene al alza su rentabilidad, en un momento en que los analistas han comenzado a alertar sobre un frenazo en las ventas de equipamiento deportivo.

Según ha comunicado Adidas, teniendo en cuenta resultados preliminares y sin auditar, a cierre de 2025 la cifra de negocio del grupo se situó en 24.811 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,96% respecto al ejercicio anterior, “pese a un impacto negativo de los tipos de cambio de más de mil millones de euros”.

El margen bruto de la compañía en el conjunto del ejercicio aumentó 0,8 puntos porcentuales, situándose en el 51,6%, “pese al impacto negativo de la evolución desfavorable de los tipos de cambio y el aumento de los aranceles”.



El resultado operativo de Adidas en 2025 se elevó en más de 700 millones de euros, hasta 2.056 millones de euros, frente los 1.337 millones de euros anotados en el ejercicio 2024. El margen operativo se elevó hasta el 8,3% en 2025, 2,6 puntos porcentuales más.

“El crecimiento de dos dígitos en todos los mercados y canales es, por supuesto, muy satisfactorio, pero aún más importante es que se trata de un crecimiento de calidad”, ha destacado Bjørn Gulden, consejero delegado de Adidas.

“Nuestros mercados han sabido gestionar muy bien la venta del producto adecuado en la cantidad adecuada en sus geografías y hemos logrado mantener altas las ventas a precio completo y los descuentos bajo control -ha agregado-; el margen bruto del 51,6% (sin Yeezy) es históricamente alto”.

Tras la presentación de resultados, la compañía ha anunciado un proceso de recompra por el que la compañía se hará con acciones valoradas en hasta mil millones de euros en 2026. “Nuestra confianza en el crecimiento futuro de los ingresos y beneficios de Adidas, así como en la generación de flujo de caja, es también la razón por la que ahora hemos decidido lanzar una recompra de acciones”, ha explicado el consejero delegado.