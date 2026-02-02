Hermès gana músculo industrial: abrirá un nuevo taller de marroquinería en Normandía

Modaes

Hermès amplía su capacidad productiva. La compañía francesa de lujo pondrá en marcha un taller de marroquinería en Les Andelys, en la región de Normandía (Francia). El nuevo centro empleará a 260 personas, según ha anunciado Hermès en un comunicado. Desde 2010, la maison ha inaugurado trece talleres de marroquinería en Francia.

El nuevo taller se suma a los dos que la compañía ya tiene en la población: en Val-de-Reuil, operando desde 2017, y en Louviers, inaugurado en 2023. Con el objetivo de reforzarse en cuanto a producción propia, la empresa pondrá en marcha también una nueva nave en Colombelles, también en Normandía.

Los artesanos recibirán su formación en la École Hermès des savoir-faire de Louviers de la mano de France Travail y la autoridad educativa de Normandía. La iniciativa se ha llevado a cabo de la mano de la Cámara de Comercio e Industria de Normandía, la autoridad urbana de la Agglomération Seine Normandie y el propio municipio de Les Andelys.

El objetivo es que el centro beba de la experiencia de los talleres locales de marroquinería y de la École Hermès des savoir-faire, un centro de formación certificado por el Ministerio de Educación francés. El proyecto complementará otros que actualmente Hermès tiene en marcha en municipios franceses como Loupes (Gironde), Charleville-Mézières (Ardenas) y Colombelles (Calvados).

Pero Francia no es la única región en la que se fija Hermès. En noviembre, la compañía anunció la primera inversión de su historia en el capital de un proveedor italiano. Compró el 15% de la fábrica italiana Lanificio Colombo, especializada en el procesamiento y producción de cachemira y proveedor histórico de la firma.

Hermès continúa ajena a la crisis del lujo. El grupo cerró el tercer trimestre del ejercicio con una facturación de 3.900 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas se elevaron un 10%. En los nueve primeros meses del ejercicio, el grupo facturó 11.900 millones de euros, un 6,3% más en términos reportados y 9% a tipo de cambio constante