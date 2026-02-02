Decathlon España: multa de 30.000 euros por vulneración de la libertad sindical

Modaes

Decathlon pierde contra la libertad sindical en España. La compañía francesa de moda y equipamiento deportivo ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños y perjuicios tras una demanda de la federación de servicios de Comisiones Obreras en la que se recogen prácticas antisindicalistas, según ha avanzado El País.

Según la resolución judicial, con fecha del 15 de enero, la empresa tendrá que pagar 3.000 euros por temeridad procesal y abonar 1.500 euros por los costes judiciales. El fallo, que es firme, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional que ya dictaminó en el mismo sentido en junio de 2024. Decathlon recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, en un recurso de casación que ha sido finalmente rechazado.

Decathlon España habría tenido un “comportamiento antisindical continuado, consciente y reiterado en el tiempo”. Según ambas sentencias, la compañía se ha negado “de manera sistemática” a dar información a los delegados sindicales, así como a autorizar el uso del tablón de anuncios y de medios telemáticos para comunicarse con los trabajadores.

La sentencia sostiene que Decathlon ha “precarizado hasta el extremo a sus plantillas”

Publicidad

La sentencia también condena a la empresa por no facilitar la utilización de las horas sindicales y negarse a compensar el tiempo usado por los delegados. CC.OO. entiende que la multinacional ha intentado “precarizar hasta el extremo a sus plantillas y reprimir sin escrúpulos la representación sindical”.

Decathlon culminó su último ejercicio en España, correspondiente a 2024, a la baja. Redujo en el territorio tanto ventas como beneficio, tras un 2023 en el que todavía creció, aunque tímidamente. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la filial española anotó un resultado neto de 71,44 millones de euros, lo que supone una caída del 42,3% respecto a los 123,8 millones de euros del ejercicio precedente.

A nivel global, según las cifras publicadas por la empresa a finales de marzo, Decathlon cerró su ejercicio 2024 a dos velocidades: consiguió elevar sus ventas, pero el resultado neto cayó respecto al año anterior. El grupo anotó unas ventas de 16.200 millones de euros, un crecimiento del 3,8%, mientras situó su beneficio en 787 millones de euros, un 15,4% menos que en 2023.