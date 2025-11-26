La Distribución Anged exige más control sobre Temu y Shein para operar con “las mismas reglas”

Agencias / Modaes

La Distribución Anged toma partido contra el auge de plataformas como Shein, Temu y Aliexpress. Con socios como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Fnac, MediaMarkt o Leroy Merlin, la asociación ha mostrado su preocupación por el alza de este tipo de empresas asiáticas que “rompen las reglas del juego”. Exige, en este sentido, que en un “momento crítico” como es la campaña de Black Friday y las Navidades, se cumplan las normas y existan instrumentos legales en la UE para limitar el acceso al mercado a las que incumplan de forma persistente las normas.

La presidenta de La Distribución Anged, Matilde García Duarte, ha reclamado que las empresas europeas puedan competir con las “mismas reglas de juego” que el que tienen las plataformas asiáticas. “Está produciendo un desequilibrio total y una rotura del ‘level playing field’ y acaba siendo una carga de costes y requisitos para las empresas europeas”, ha explicado.

Según sus datos, en Europa entran todos los años 4.600 millones de paquetes de menos de 150 euros, que están exentos del pago de aranceles, lo que permite la entrada masiva de estas mercancías a la UE con una estructura de costes considerablemente menor que la de cualquier empresa europea sujeta a la importación y distribución tradicional.

En la actualidad, la Unión Europea está trabajando para frenar la entrada de este tipo de paquetes. La Comisión Europea se propone acelerar e implementar antes de 2026 la eliminación del ‘de minimis’. Est es, el umbral de 150 euros por debajo del cual los paquetes que entran dentro de las fronteras comunitarias están exentos del pago de cuotas aduaneras y una mayor vigilancia.

García Duarte ha reiterado que Temu, Shein y Aliexpress “rompen totalmente las reglas de juego” del resto de las empresas, porque hay “una laguna fiscal”, ya que están exentos del pago de aranceles y en el caso de Canarias también de impuestos, convirtiéndose en un “paraíso de entrada” para este tipo de paquetes. En España, la patronal de la gran distribución estima más de 400 millones de paquetes anuales, siendo el país de la UE con mayor penetración de las plataformas chinas, ya que un tercio de las compras ‘online’ de los españoles proceden de China.

España es el segundo país de penetración de Temu en 2025, mientras que Shein tiene el 52,6% y Aliexpress supera el 70%. Así el 72% de los españoles que compran por Internet lo hacen en la plataforma asiática, según datos de Marketplace Universe. La Distribución Anged considera que se trata de un “fenómeno disparado, ya que el crecimiento interanual de Temu y Shein se sitúa entre el 20% y el 70%“. Además, ha alertado de la calidad de estos productos que llegan al mercado, ya que el 75% se consideran peligrosos, porque muchos no cumplen la normativa de seguridad, etiquetado, químicas o de trazabilidad.

La gran distribución ha advertido de esta situación a las autoridades españolas -han remitido una carta al Ministerio de Consumo-, para que se adopte alguna medida respecto a estas plataformas. “Pedimos a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y a las autoridades de Consumo que se refuerce el cumplimiento e iniciar investigaciones contra las plataformas, porque no valen ya las buenas palabras y es necesario realizar investigaciones para que se refuerce el cumplimiento de la normativa”, ha reclamado la presidenta de la patronal.

Además, García Duarte ha instado a que se refuercen los recursos en las aduanas. “La Agencia Tributaria necesita más recursos para fiscalizar la seguridad de los productos de bajo valor en el punto de entrada y no solo la declaración aduanera y más en un momento crítico con la llegada del ‘Black Friday’ y las Navidades”, ha subrayado.

Otra de las medidas que solicitan para frenar esta situación es que se promueva algún “instrumento legal para restringir” el acceso al mercado. “Hay que promover un instrumento legal en la UE que permita a los Estados miembros limitar o expulsar del mercado a aquellas plataformas de terceros países que muestren un incumplimiento persistentes y grave de las normas”, ha instado.

Francia como precursor

Recientemente, doce federaciones del comercio y de la industria en Francia, junto a más de un centenar de marcas, han decidido llevar al grupo chino ante la justicia. El colectivo ha presentado una acción por “competencia desleal” contra la plataforma de ultra fast fashion ante el Tribunal de Comercio de Aix-en-Provence, donde se ha fijado una primera audiencia de puesta en estado para el 12 de enero, con el objetivo de obtener reparación por los daños que atribuyen al modelo del grupo.

“No nos planteamos presentar una demanda como en Francia. Estamos en un momento en el que hay que instar a que se cumplan las normas, pedimos más recursos y medidas para aplicar sanciones a este tipo de empresas. Ninguna acción legal por el momento y por ahora abogamos porque se cumplan las normas”, ha zanjado García Duarte.