Mayoral liquida la marca Hug&Clau y prepara una nueva propuesta de moda femenina

Hug&Clau baja el telón. La marca de moda femenina fundada en Madrid en 2013 y adquirida por Mayoral en 2021 se encuentra en proceso de liquidación total, en un cierre que la compañía enmarca como fin de etapa antes del lanzamiento de una nueva marca con otro estilo y dirigida a una clienta distinta, de acuerdo con la información publicada por Diario Sur.

La marca nació de la mano de Carolina y Sancho García con un posicionamiento bohemio y desenfadado, construido sobre un relato aspiracional y de comunidad, y con una red inicial concentrada en Madrid antes de iniciar su expansión por el territorio nacional.

La operación de entrada en Mayoral se articuló a través de Indumenta Pueri, el vehículo societario del grupo, y supuso uno de los movimientos más significativos de su estrategia de diversificación más allá de infantil. Tras la compra, la empresa dibujó un plan de crecimiento para la enseña, con una hoja de ruta de aperturas a medio plazo.

La situación actual es la contraria: liquidación total y repliegue. En su ecommerce, Hug&Clau anuncia descuentos del 50% bajo el mensaje de “liquidación total por cierre”, mientras el grupo se prepara para clausurar la marca y vaciar existencias.

Hug&Clau fue adquirida por Mayoral en 2021

El adiós se ha hecho visible en tienda física a través de campañas de liquidación y bajadas de persiana ya calendarizadas en algunos puntos de venta, como los de Málaga, según Diario Sur. La compañía no ha detallado, por ahora, el calendario completo del cierre de la red ni el alcance final por mercados.

En paralelo, Mayoral sitúa la decisión dentro de un relevo de concepto. La empresa asegura estar trabajando en una nueva marca femenina con otro estilo y enfoque, y señala que el proceso no debería implicar ajustes de plantilla, siempre según la información publicada por el diario andaluz.

La etapa posterior a la compra ya había mostrado señales de reconfiguración. En 2024, Mayoral remodeló el equipo de Hug&Clau y la cofundadora se desvinculó del proyecto, en un movimiento que evidenciaba el cambio de ciclo en la gestión de la enseña dentro del grupo. Hasta hoy, la marca operaba con una red de más de veinte tiendas en España.

El cierre de Hug&Clau llega después de la reorganización interna con la que Mayoral buscaba integrar funciones de sus nuevas marcas para reducir costes y mejorar rentabilidad. En septiembre de 2025, Modaes avanzó la integración de áreas como logística o ecommerce de Hug&Clau y Boston dentro de la estructura general del grupo, un ajuste que implicó también salidas de ejecutivos, entre ellos Eulogio Sánchez, que había liderado la integración desde operaciones.

El giro se produce en un contexto de presión sobre el negocio. Mayoral cerró 2024 con una caída del 7,5% de la facturación, hasta 370 millones de euros, y vendió 28 millones de prendas, mientras se marcaba como objetivo para 2025 recuperar 400 millones en ventas y seguir ampliando red comercial.