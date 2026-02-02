Opticalia amplía su red comercial con seis nuevas aperturas en España

Modaes

Opticalia expande su presencia en España. La compañía especializada en óptica abre las puertas de seis nuevos puntos de venta en su mercado de origen. Madrid, Valencia, Lugo y Ciudad Real, son los puntos estratégicos donde aterrizará como parte de su plan de crecimiento.

“Uno de los principales objetivos de 2026 es continuar creciendo y acercar la marca a más clientes”, ha explicado Marta Alonso, directora general de la compañía a través de un comunicado.

Uno de los nuevos establecimientos se encuentra en Madrid, donde la compañía alcanza los 83 espacios en la provincia. Asimismo, la empresa suma tres inauguraciones en Valencia, una en el centro de la ciudad y dos en Paterna, alcanzando 49 puntos de venta en la región. Además, Opticalia la Solana que se convierte en la décima tienda de la provincia de Ciudad Real y Opticalia Camiño alcanzando 7 centros en el caso de Lugo.

Opticalia inició un plan de expansión internacional a finales de 2025, con el que llegó en Portugal mientras tantea el mercado en Marruecos

Opticalia, que impulsará veinte nuevos puestos de trabajo con las nuevas aperturas, se encuentra inmerso en un cambio de estrategia, focalizado en la internacionalización. El grupo español de óptica aligeró su estructura en 2025, cediendo el control de las filiales a socios locales y concediendo un contrato de masterfranquicia para operar en el país.

La compañía estrenó este nuevo modelo de expansión en Portugal con la venta de su filial al Grupo Alberto Oculista y buscando un socio en Marruecos para repetir la operación.

Grupo Opticalia, que opera a través de la sociedad Grupo Opticalia-Sun Planet, cerró el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 55,98 millones de euros, un ligero aumento respecto a los 55,87 millones de euros de 2023. La sociedad anotó un resultado neto de 1,36 millones de euros, tras un ejercicio centrado en la “optimización de costes, la eliminación de duplicidades y la mejora en la gestión de recursos”, según anunció el informe de gestión del ejercicio.

El grupo también ha desarrollado una cartera de marcas de óptica combinando las propias y acuerdos de licencia, entre las que se incluyen marcas nacionales como Mango, Pull&Bear y Pedro del Hierro.