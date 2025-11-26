Francia acelera su ofensiva: Shein se enfrenta a una posible suspensión de tres meses

La ofensiva de Francia contra el ultra fast fashion entra en una nueva fase. Shein ha comparecido este miércoles ante el tribunal judicial de París, donde el Ministerio de Economía ha solicitado la suspensión de su actividad en el país durante un periodo mínimo de tres meses, así como su eventual reapertura bajo condiciones estrictas. La vista se produce en el marco de un procedimiento acelerado, por lo que la resolución se hará pública en los próximos días, según ha explicado el propio ministerio.

El detonante fue la detección en la plataforma de la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil y armas clasificadas en la categoría A, el nivel más alto de peligrosidad, en paralelo a la apertura de la primera tienda física de Shein en el mercado. Bercy ha señalado que el Estado ha decidido actuar para frenar la “repetición” de estos fallos y fijar nuevas obligaciones para Shein en su operativa dentro del mercado francés.

En caso de que el tribunal ordene la suspensión, el Gobierno ha solicitado que el regulador del entorno digital, Arcom, sea la autoridad encargada de verificar las medidas aplicadas por Shein antes de reanudar su actividad. El objetivo, según Economía, es garantizar que no vuelvan a producirse vulneraciones relacionadas con contenido pedófilo, armas o deficiencias de filtrado para menores.

Shein comparece ante la justicia francesa por la venta de productos ilícitos a través de su ‘marketplace’

El marco penal es contundente. La venta de contenido de carácter pedopornográfico puede conllevar hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa en el país galo. La falta de mecanismos de filtrado para proteger a los menores o la comercialización de armas prohibidas está penada con tres años de cárcel y multas de hasta 75.000 euros.

El Ejecutivo subraya que este procedimiento no constituye “un fin en sí mismo”, sino un paso dentro de una estrategia más amplia para frenar “la recurrencia sistemática de las derivas” de Shein y otras plataformas que operan en el país. La presión regulatoria se articula en paralelo a iniciativas europeas y nuevas obligaciones aduaneras.

El 5 de noviembre, Bercy ya había intentado suspender la actividad de Shein mediante una vía administrativa, otorgando 48 horas para retirar los productos ilegales. En respuesta, Shein bloqueó todas las ventas canalizadas a través de su marketplace en Francia y suspendió también las transacciones de artículos no textiles, un movimiento interpretado por el Gobierno como una “primera victoria”.

Además, París ha celebrado la futura supresión, prevista para principios de 2026 en el conjunto de la Unión Europea, de la exención de derechos de aduana para los envíos de menos de 150 euros, un mecanismo frecuentemente utilizado por plataformas extracomunitarias.

AliExpress, Temu y Wish también se encuentran en el punto de mira de la justicia gala

A la vista de este miércoles se suma una investigación abierta a principios de noviembre por el parquet de París y confiada a la oficina de menores. En paralelo, se han iniciado otras pesquisas contra AliExpress, Temu y Wish. Este martes, el Ministerio Público ha confirmado a la AFP que se ha abierto una quinta investigación, esta vez sobre eBay.

También continúa avanzando la acción judicial interpuesta por una coalición de federaciones del comercio francés contra Shein por “competencia desleal”, un procedimiento independiente al impulsado por el Gobierno y que refuerza la presión institucional y sectorial sobre la plataforma asiática.