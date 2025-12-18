Pilar Riaño

¿Quién controla el mercado masivo de la moda a escala internacional? Con menos de una década de trayectoria, Shein se ha convertido ya en el operador número 1 del mundo por cuota de mercado y, además, en el player que más cuota ha ganado a lo largo del último ejercicio, según datos de GlobalData. En el extremo opuesto, H&M es el concepto que más cuota ha liberado en los últimos doce meses.

Según ha empresa de estudios de mercado, el operador online asiático ha sumado 1,1 puntos de cuota de mercado internacional entre 2024 y 2025, teniendo en cuenta cifras de diciembre de 2025.

Los hasta ahora reyes del sector a escala global, Inditex y H&M, figuran a continuación. Zara es el segundo concepto que suma mayor cuota de mercado, si bien la ha reducido en 0,3 puntos en el último ejercicio. H&M, por su parte, ocupa la tercera posición mundial, con 0,6 puntos menos, en un reflejo del momento de transición en que se encuentra la compañía sueca.

Shein se convierte en el operador con mayor cuota de mercado y en el que más crece

Publicidad

Primark, rey del low cost, se sitúa en cuarta posición, habiendo reducido en 0,1 puntos su cuota de mercado, mientras Target y Old Navy (el concepto principal del grupo estadounidense Gap) le siguen en quinta y sexta posición. Target ha perdido 0,3 puntos y Old Navy ha estancado su participación.

Pese a la pérdida de relevancia y la reestructuración que vive desde hace ya varios ejercicios, C&A se posiciona como la séptima mayor compañía de mass market, con 0,2 puntos de cuota menos en el último año.

Irrumpe en el ránking internacional Mango, que ha ganado 0,1 puntos de cuota internacional en el último ejercicio, gracias en parte a su expansión en Estados Unidos. Gap y Walmart siguen a Mango, estancados respecto a doce meses antes.

GlobalData calcula las cuotas de mercado de los principales operadores del mundo teniendo en cuenta la facturación de las marcas en el ejercicio y su participación en el mercado global. Para 2025, la empresa de análisis de mercado ha realizado una estimación para diciembre.