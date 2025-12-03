De Inditex a H&M: Alpha Modus lleva a otro gigante a los tribunales por uso de patentes

Modaes

Primero a Inditex y ahora a H&M. La estadounidense Alpha Modus ha interpuesto sendas demandas a los gigantes de distribución de moda por el supuesto uso de sus patentes de tecnología en tienda. Concretamente, la empresa especializada en tecnologías para el retail acusa a H&M de operar en Estados Unidos con cinco de sus tecnologías.

Según informa Alpha Modus en un comunicado este miércoles, las patentes que H&M habría utilizado en Estados Unidos son las dedicadas al análisis en tiempo real de compradores, la optimización del diseño en tiendas, la gestión de inventario, el márketing personalizado y la automatización de flujos de trabajo en el punto de venta.

La compañía asegura que las tecnologías que H&M utiliza, como el seguimiento de prendas mediante Rfid, los sistemas de vídeo digitales en tienda, las aplicaciones móviles, el software de inventario y reposición y los espejos interactivos, forman parte de sus sistemas patentados.

Alpha Modus exige que se impida el supuesto uso fraudulento de sus patentes y una compensación económica.

Publicidad

“Tenemos la responsabilidad de hacer cumplir nuestra propiedad intelectual cuando otros usan nuestras innovaciones sin autorización”, ha sentenciado William Alessi, consejero delegado de Alpha Modus, que defiende la “colaboración responsable” de sus socios.

Alpha Modus sostiene que H&M ha infringido “directa e indirectamente” sus cinco patentes, por lo que exige “una orden permanente para impedir el uso” de las mismas y una compensación económica “razonable”, incrementada por una “presunta infracción deliberada”, así como el pago de honorarios de abogados y demás gastos.

A finales de noviembre se conoció que Alpha Modus había demandado a Inditex ante el Tribunal de Distrito en Texas por supuesta infracción de patente. Entonces, la empresa alegó que “el entorno de retail de Zara, incluidos sus sistemas de seguimiento de prendas mediante Rfid, tecnologías de vigilancia digital, funciones de aplicaciones móviles y plataformas de reposición de inventario, utiliza los métodos y sistemas patentados de Alpha Modus sin autorización”.

Alpha Modus, que cotiza en el Nasdaq, es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías a partir de Inteligencia Artificial centrada en la interacción y la atribución en tiempo real con los compradores en las tiendas.