Puma: el gigante chino Anta estudia la adquisición del grupo alemán

Otro movimiento de concentración en la industria internacional del deporte y, de nuevo, con Puma en el ojo del huracán. El grupo chino Anta estaría estudiando la potencial adquisición del grupo alemán, según ha adelantado Bloomberg. A mediados de año, el mercado especuló con la adquisición de Puma por parte de Adidas.

En los últimos meses, Anta habría estado siendo asesorada para analizar la compra de Puma, una operación que podría llevar a cabo de la mano de un grupo de inversión. Anta no es, de todos modos, la única empresa interesada en hacerse con la compañía europea, pues la también china Li Ning y la japonesa Asics habrían puesto también la opción sobre la mesa.

Las acciones de Puma acumulan una caída de más del 60% en lo que va de año, con una valoración total de alrededor de 2.500 millones de euros. Puma, que cotiza en la Bolsa de Frankfurt, tiene a la familia Pinault como principal accionista, con un 29% del capital a través del hólding familiar Artémis.

Puma ha sido objetivo de análisis también por parte de Adidas, según especuló el mercado a mediados de año

En agosto, los rumores sobre la posible salida de Artémis del accionariado de Puma hicieron disparar el valor de la acción de la empresa de equipamiento deportivo. El hólding familiar considera que el activo es “interesante”, pero no “estratégico”.

Anta es actualmente uno de los mayores grupos del mundo de la industria del deporte. Propietario de Fila y de Jack Wolfskin, finalizó 2024 con una cifra de negocio de 70.826 millones de yuanes chinos (8.978 millones de euros), un 13,6% más que el ejercicio anterior. El resultado neto del grupo asiático para el periodo alcanzó 16.989 millones de yuanes (2.153 millones de euros), frente a los 11.277 millones de yuanes (1.423 millones de euros).

Puma atraviesa uno de los momentos más débiles de las últimas décadas. La empresa anunció a principios de noviembre el despido de 900 empleados de sede central, en el marco de un plan de reestructuración más amplio.

La empresa alemana finalizó los nueve primeros meses del ejercicio con una caída de ventas del 8,5%, hasta 5.973,9 millones de euros. Puma cerró el periodo con pérdidas de 308,9 millones de euros, frente a los 257,1 millones de euros que ganó en 2024.