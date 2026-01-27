Nike reduce costes con 775 despidos en centros de distribución de EEUU

Modaes

Nike reduce personal para reducir costes. Como parte del plan de la compañía estadounidense de equipamiento deportivo de acelerar la automatización de sus procesos de fabricación, alrededor de 755 personas serán despedidas en los centros de distribución de Tennessee y Misisipi, en Estados Unidos, según ha adelantado Reuters.

Esta medida afectará sólo a centros ubicados en Tennessee y Misisipi, donde la compañía busca reducir la complejidad de sus operaciones, siendo más “eficientes” con el objetivo de emprender una ruta hacia un crecimiento rentable a largo plazo.

Según declaró el grupo a Reuters, “estamos tomando medidas para fortalecer y agilizar nuestras operaciones para que podamos avanzar más rápido y operar con mayor disciplina”.

Nike contaba, hasta mayo de 2025, con alrededor de 77.800 empleados en todo el mundo, incluyendo personal minorista y a tiempo parcial, según su informe anual.

Nike renovó su cúpula directiva nombrando a César García como vicepresidente y director general para Emea en el marco de su plan de reestructuración ‘Win Won’

A lo largo del último año, Nike ha llevado a cabo una reestructuración en su cúpula directiva en el marco del plan de relanzamiento de Elliott Hill, consejero delegado, para reconducir la evolución del grupo. A principios de diciembre, el hasta entonces director comercial del gigante de la distribución de moda deportiva, Craig Williams, abandonaba la empresa tras una trayectoria de siete años, seguido de Muge Dogan, directora de operaciones, que permaneció en la empresa durante dos años.

A finales de enero, Nike renovó sus equipos directivos en Europa y Asia nombrando a César García como vicepresidente y director general para Europa, Oriente Medio y Asia (Emea), que toma el relevo de Carld Grebert, que se jubila después de treinta años en la empresa.

Nike, que se encuentra en pleno plan de relanzamiento, dio a conocer a principios del año pasado su estrategia Win Now, con cinco deportes, tres países y cinco ciudades como prioridades: running, baloncesto, fútbol, entrenamiento y ropa deportiva como deportes prioritarios, comenzando en Estados Unidos, China y Reino Unido y centrándose en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Pekín y Shanghái.

El pasado octubre, la multinacional de Oregón comunicó la evolución en el inicio de su ejercicio fiscal, con los resultados correspondientes al primer trimestre. En el periodo finalizado el pasado 31 de agosto, la compañía del swoosh alcanzó unas ventas de 11.720 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 1% respecto a los 11.589 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio pasado. Nike finalizó 2024 con una caída del 10% en sus ventas, con una reducción del 12% en el cuarto trimestre.