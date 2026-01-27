El mercado minorista de joyería engorda un 6% y supera los 2.100 millones en España

Modaes

El sector de venta minorista de joyería y relojería en España obtuvo una facturación de 2.135 millones de euros a cierre de 2025, anotando un crecimiento anual de hasta el 6% respecto al ejercicio anterior, según los últimos datos recopilados por el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

El observatorio argumenta que el sector “se ha visto favorecido por la fortaleza de la demanda, en un contexto de mejora del consumo privado, y por la prolongación de la tendencia alcista de los precios”.

Por canales de distribución, las cadenas especializadas consolidaron su liderazgo, copando cerca del 60% del mercado en 2024 y alcanzando unas ventas estimadas de 1.210 millones de euros, un 6,6% más que en 2023. El comercio independiente, por su parte, redujo su peso hasta el 19,1%, con 385 millones de euros, mientras que las grandes superficies y otros canales alcanzaron el 21,0%.

El segmento que engloba joyería y bisutería copó más de la mitad de las ventas totales en 2025 en el mercado español

En cuanto a la segmentación por producto, los artículos de joyería y bisutería concentraron el 56% de las ventas, mientras que los productos de relojería representaron el 39%. El resto de la oferta, principalmente artículos de platería y complementos supusieron el 5%.

La estructura de la propuesta comercializada continúa marcada por la progresiva reducción del número de pequeños comercios independientes, según explica el observatorio, compensada sólo en parte por el crecimiento de los establecimientos integrados en cadenas.

A finales de 2024 operaban en España alrededor de 8.700 puntos de venta especializados, cifra que mantiene una tendencia descendente. A la oferta de tiendas físicas se suma la oferta creciente de tiendas especializadas en el canal online, así como la venta a través de grandes superficies.

El mercado minorista de joyería y relojería en España cerró 2024 con un valor de 2.020 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior. Esta evolución confirmaba la tendencia positiva iniciada en 2022, cuando el negocio aumentó un 16,7%, seguida de un avance del 8,6% en 2023.