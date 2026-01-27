The Kooples renueva su dirección general tras la adquisición por parte de Verdoso

Modaes

The Kooples releva a su primer ejecutivo tras cambiar de manos. La compañía francesa de moda femenina y masculina incorpora a Arnaud Reytan como director general, menos de un año después de que el grupo Verdoso tomase oficialmente el control de la compañía.

El nombramiento de un nuevo primer ejecutivo se produce tras la salida de la que hasta ahora ha estado al frente de la empresa, Anne-Laure Couplet, según FashionNetwork. Couplet ha sido directora general de The Kooples desde 2023.

El nuevo director general de The Kooples es un experto en reorganizaciones de empresas, habiendo llevado a cabo procesos de este tipo en varias compañías desde su firma de consultoría. A lo largo de su trayectoria ha pasado por grupos como Carrefour o Brico Dépôt.

The Kooples fue vendido por MF Brands a Verdoso hace un año

En marzo del año pasado, la autoridad francesa de competencia dio luz verde a la adquisición de The Kooples por parte de Verdoso, en una operación cuyo importe no trascendió.

En 2024, el grupo suizo MF Brands (anteriormente Maus Frères), propietario de marcas como Gant y Aigle, comenzó a tantear la venta de The Kooples y en enero de 2025 se hicieron públicas negociaciones con el fondo Verdoso para la operación. MF Brands era propietario de The Kooples desde 2019.

Fundada en 2008 de la mano de los tres hijos de los fundadores de Comptoir des Cotonniers, The Kooples ha ajustado su red de tiendas durante los últimos meses, un proceso que, previsiblemente, continuará bajo la nueva dirección. Hace un año, la empresa contaba con 184 tiendas en Francia y 86 en el resto de Europa.

El fondo industrial Groupe Verdoso, fundado por Franck Ullmann en 1997, se ha hecho con el control de más de treinta empresas y, actualmente, cuenta con participaciones significativas en ocho pequeñas y medianas empresas francesas.