Amer Sports refuerza el liderazgo de marca de Arc’teryx con talento de Tommy Hilfiger

Arc’teryx profesionaliza su organigrama para la encarar su siguiente fase de expansión. La compañía ha creado el puesto de chief brand officer, un rol inédito hasta ahora en su estructura. El nuevo cargo ha sido confiado a Avery Baker, la expresidenta y directora de marca de Tommy Hilfiger, con el objetivo de ordenar y reforzar la estrategia global de marca.

En su nuevo puesto, la ejecutiva reportará al consejero delegado, Stuart Haselden, y asumirá las áreas de marca, márketing y comunicación, además de impulsar un equipo específico centrado en experiencia de consumidor. El cometido pasa por alinear producto y relato y reforzar el posicionamiento de Arc’teryx en sus principales categorías, desde snow y trail hasta climb, en coordinación con los equipos globales y regionales.

El movimiento se produce mientras la compañía explora oportunidades de crecimiento en Norteamérica, Emea (Europa, Oriente Medio y África), Asia-Pacífico y China. En paralelo, Arc’teryx ha incorporado a Tobia Prevedello, procedente de Celine, como responsable de la región Emea, en un refuerzo dirigido a ganar consistencia en la ejecución regional.

En un contexto de expansión geográfica y de mayor visibilidad de la marca, Arc’teryx busca así consolidar un hilo conductor que conecte producto, discurso y experiencia sin diluir su ADN técnico. Desde la dirección, el fichaje de Baker supone un paso para reforzar la coherencia de la marca a escala global, manteniendo el rendimiento y el diseño como ejes.

Arc’teryx coloca marca y experiencia en el centro de su hoja de ruta

La nueva directora de marca prevé trasladarse a Vancouver en verano de 2027. Su etapa en Tommy Hilfiger se prolongó durante 24 años y concluyó en 2023, periodo en el que participó en el relanzamiento del negocio global de mujer y en el desarrollo de nuevos formatos de activación comercial ligados a la pasarela.

En la zona Emea, la compañía ha destacado la experiencia de Prevedello al frente de organizaciones regionales complejas y su conocimiento de dinámicas de consumo diversas. El ejecutivo ha situado la región como una palanca para profundizar en la relación con el cliente y escalar de forma medida una marca premium guiada por el rendimiento.

Estos movimientos se suman a otros refuerzos recientes en la cúpula, con incorporaciones en áreas como merchandising y en la división Veilance, en un proceso de ajuste fino del equipo antes de acelerar en distintos mercados.

Arc’teryx está controlada por Amer Sports, hólding finlandés propietario también de marcas como Salomon, Wilson o Atomic. El grupo cerró el tercer trimestre con una cifra de negocio de 1.756,3 millones de dólares, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio de 146,4 millones, más del doble.