Barbour crece en 2025 y rebasa los 400 millones de euros de facturación

Barbour apunta al mercado internacional. La facturación de la empresa británica, especializada en prenda exterior, se ha visto impulsada por el crecimiento de las ventas en los mercados de Europa, Estados Unidos y Asia, hasta anotar un alza del 9% a cierre de su ejercicio fiscal 2025 (concluido el pasado 30 de abril), alcanzando los 350,8 millones de libras (404,1 millones de euros).

El beneficio operativo de la marca familiar con sede en South Shields durante el periodo aumentó un 14,1%, hasta 49,5 millones de libras (57 millones de euros). Barbour atribuye el crecimiento a la fuerte demanda de ropa femenina y accesorios, que representan casi la mitad de las ventas del grupo, aunque el segmento masculino sigue siendo la categoría más importante de la marca.

La positiva evolución a pesar de un “entorno global desafiante”, como ha señalado Steve Buck, director general del grupo, ha permitido a la empresa continuar con su inversión en el noreste de Inglaterra, donde Barbour mantiene su sede desde 1894. A pesar de los resultados al alza, Buck señala que “es importante que mantengamos el foco en el control de los costos generales”.

Barbour llevará a cabo un plan estratégico a largo plazo centrado en construir una marca de estilo de vida a nivel global conservando sus raíces y con el foco en su oferta femenina, que seguirá a la estrategia que han llevado a cabo en el segmento masculino.

Con Reino Unido e Irlanda como sus mercados más importantes, la marca apunta ahora al desarrollo del negocio en a nivel internacional.

La compañía inicia este año una nueva colaboración educativa para los próximos meses junto al British Fashion Council (Bfc), brindando apoyo financiero y mentoría a estudiantes a través de la fundación de la marca. Además, la Fundación Barbour lanzará un concurso de diseño estudiantil a través del Consejo de Colegios Bfc para reinterpretar sus tartanes, cuyos tres ganadores serán seleccionados el próximo abril.