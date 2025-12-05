MF Brands mueve ficha en Gant y asciende a Fredrik Malm a consejero delegado

Modaes

Gant renueva su dirección. La marca sueca ha relevado a Patrik Söderström con el nombramiento de Fredrik Malm como nuevo consejero delegado desde el 1 de diciembre. De origen sueco y raíces estadounidenses y propiedad de MF Brands Group, la empresa abre una nueva etapa centrada en la elevación de las colecciones y el impulso de su red retail física y digital.

El relevo se ha producido mediante una promoción interna. Malm se incorporó a Gant en 2024 como vicepresidente ejecutivo de comercial, marca y producto, y desde entonces ha estado implicado en la gestión del negocio y en la definición de la oferta de la compañía. Ahora toma el testigo de Söderström, que ha estado seis años al frente de la empresa.

Antes de su llegada a Gant, Malm desarrolló su carrera en varias compañías internacionales de moda y calzado. Fue consejero delegado de la firma SNS, presidente para Europa e internacional de Coach, presidente de ventas para Europa, Oriente Medio y África en Ralph Lauren y director de retail en Ecco.

La compañía forma parte desde 2008 del hólding suizo MF Brands Group, de propiedad privada, que también controla Lacoste, Tecnifibre y Aigle. El consejero delegado de MF Brands Group, Thierry Guibert, ha destacado la trayectoria del nuevo primer ejecutivo de Gant en el segmento premium de moda y estilo de vida.

“Fredrik ha aportado una experiencia de liderazgo valiosa y extensa en marcas globales de moda y estilo de vida premium”, ha señalado Guibert. “Tengo plena confianza en su capacidad para acompañar a Gant en su próxima fase de desarrollo, que supondrá la elevación continua de las colecciones y una aceleración del retail en los canales físicos y digitales”, ha añadido.

Guibert también ha subrayado el papel de Söderström durante la última década y su “papel decisivo en la transformación y elevación de la marca, al tiempo que ha obtenido sólidos resultados financieros a lo largo de estos años”.

Este año, Gant ha reforzado su red comercial y, a finales de mayo, reabrió su tienda insignia en Regent Street, en Londres, tras una reforma integral del espacio, de 6.300 metros cuadrados. La compañía enmarcó entonces la reapertura como un hito clave dentro de sus inversiones globales en retail tanto en el mercado británico como a escala internacional.

Además del canal de tiendas, Gant ha continuado desarrollando su actividad de licencias. En junio, la empresa anunció la renovación anticipada de su acuerdo de licencia exclusiva con el grupo italiano Marcolin, que incluye el diseño, la fabricación y la distribución global de su colección de gafas.