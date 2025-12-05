Aeffe, en plena reestructuración: anuncia 221 despidos antes de Navidad

Modaes

Aeffe, ante una reestructuración sin precedentes. El grupo italiano de moda, propietario de Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy y Pollini ha anunciado 221 despidos que se ejecutarán antes de Navidad, tras haber entrado en Italia en lo equivalente a un preconcurso, una composizione negoziata della crisi.

La compañía despedirá a 221 trabajadores del total de 540 que tiene en la actualidad, según ha avanzado Milano Finanza. La magnitud de la reestructuración y el hecho de que los despidos vayan a ejecutarse en Navidad, ha obligado a intervenir al Ministerio de Empresa y Made in Italy, que trabaja con empresa y sindicatos.

Del total de despidos, 81 se ejecutarán en Romaña y 141 en Milán, los puntos más críticos. Desde los sindicatos instan a la compañía a que desarrolle y difunda un plan industrial para revertir su situación, y a las administraciones públicas a que implementen medidas económicas o instrumentos extraordinarios para atajar esta crisis.

Las regiones de Romaña y Milán son las más afectadas por los despidos de Aeffe

Aeffe entró en los juzgados en octubre, con un preconcurso que, por el momento, afecta a Aeffe y Pollini, quedando fuera Alberta Ferreti y Moschino. En este proceso se nombró a un experto independiente, Riccardo Ranalli, para intentar reconducir la situación. La compañía ya sostuvo entonces que su máxima prioridad era “preservar el patrimonio” y “salvaguardar la continuidad del negocio”, así como “proteger los intereses de los inversores”.

En este contexto, en agosto, el grupo italiano anunció la dimisión de Roberto Lugano como director, sustituido por Marco Gobbetti, director ejecutivo de Moschino a principios de su trayectoria laboral. Gobbetti fue también consejero delegado de Givenchy y Celine del grupo LVMH, y ocupó después el cargo de director ejecutivo de Burberry. Su último puesto fue el de director ejecutivo y director general en Ferragamo.

Aeffe cerró el primer semestre con unas ventas de 102,8 millones de euros, un 27,55% menos que en el mismo periodo de 2024, con unos ingresos de 141,89 millones de euros. Su resultado bruto de explotación (ebitda) también se resintió en el primer semestre, registrando una cifra negativa de 11,24 millones de euros, lejos de los resultados positivos de 419.000 euros de los seis primeros meses de 2024. En la presentación de resultados, la compañía también apuntó hacia la crisis del lujo como la culpable de sus números.