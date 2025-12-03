Inditex convence: se dispara un 8,9% en Bolsa y lidera el Ibex35

Christian de Angelis / Pablo Bueno

Los inversores aplauden los resultados de Inditex en el tercer trimestre. Después de que el mercado bursátil castigara a la compañía por entrar en un nuevo ritmo de crecimiento en el primer, los resultados de los nueve primeros meses del grupo español han logrado el efecto contrario: las acciones de la matriz de Zara se han disparado hoy un 8,86%, liderando las subidas del Ibex35 y acercando a Inditex a un nuevo máximo histórico en el parqué.

El grupo español ha cerrado la sesión con una cotización de 53,42 euros por acción, frente a los 49,07 euros con que cerró el martes. El anterior máximo histórico a cierre de mercado se alcanzó hace justo un año, el 2 de diciembre de 2024, cuando Inditex logró una valoración de 55,34 euros y una cotización intradía de 55,8 euros.

En lo que va de año, Inditex logra gracias a esta subida una revalorización del 6,5%. Asimismo, Inditex se aleja de su mínimo anual, registrado el pasado 1 de agosto, cuando los títulos del grupo cerraron a 40,43 euros: la subida acumulada desde entonces llega al 32,1%.

El aumento en el ritmo de crecimiento de Inditex ha sido clave en la buena acogida por parte de los inversores: el grupo cerró el periodo de febrero a octubre con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La facturación también fue al alza, con un incremento interanual del 2,7%.

En el tercer trimestre, el desempeño de Inditex cogió impulso frente a los dos trimestres anteriores, con un alza del 9% en su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, y un incremento de ventas del 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros. A tipos constantes, la facturación en el tercer trimestre subió un 8,4%.

La acogida de las cuentas de Inditex dista mucho de la obtenida por el grupo en el parqué tras dar a conocer sus resultados del primer trimestre. El pasado 11 de junio, cuando publicó las cuentas trimestrales, Inditex lideró las caídas en el Ibex35, con un correctivo del 4,37%, hasta 47,06 euros. Entonces la matriz de Zara había anunciado un incremento de la facturación de sólo un 1,5% y un alza del beneficio del 0,3%.

Tres meses después, en septiembre, los títulos de Inditex arrastraron una racha negativa en bolsa que le habían llevado a cotizar sobre los 45 euros por título. Sin embargo, unos resultados tan flojos como los del primer trimestre no fueron recibidos con otro castigo: tras desvelar su desempeño semestral, las acciones subieron entonces un 6,5%.

En aquel momento, tuvo una gran influencia en los inversores el avance de la evolución de las ventas de Inditex en las primeras semanas del tercer trimestre. La compañía anunció que entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre sus ventas a tipos de cambio constante habían subido un 9%.

En los resultados de hoy, las expectativas con respecto al cuarto trimestre también han sido buenas: la compañía ha avanzado que las ventas a tipos de cambio constante del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 han crecido un 10,6% interanual.