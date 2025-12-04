Inditex se recupera en el tercer trimestre con máxima rentabilidad tras el débil inicio de año

Tras un paréntesis de dos trimestres, Inditex ya se parece un poco más a Inditex. El grupo español de gran distribución de moda, número uno internacional por volumen de negocio, cierra el tercer trimestre en clara recuperación tras un inicio de año débil. Aunque lejos de los ritmos previos a 2023, la empresa recupera en desarrollo de las ventas y, sobre todo en rentabilidad, con un resultado neto que evoluciona en la franja alta de los últimos dos años.

La compañía propietaria de Zara ha concluido el tercer trimestre (que transcurre entre agosto y octubre) con un incremento de ventas del 4,88%, hasta 9.814 millones de euros. Descontando el impacto de los tipos de cambio, la evolución hubiera sido del 8,4%.

Aunque se sitúa por debajo del aumento del 9% que la compañía anotó en las cinco primeras semanas del periodo, la empresa deja así atrás la debilidad del primer y segundo trimestre del ejercicio, cuando sus ventas se elevaron sólo un 1,52% y un 1,69%, respectivamente, afectadas por los tipos de cambio y por la evolución en geografías clave como Estados Unidos. En el tercer trimestre, no ha facilitado la evolución de las ventas por geografías y conceptos.

Inditex, que comenzó a reducir velocidad a finales de 2023, sobrepasa el bache del primer semestre, marcado por geografías y conceptos

Aunque el dato ha sido tomado por el mercado con optimismo y como un signo de un cambio de tendencia, se trata de la evolución más lenta de Inditex en más de una década (descontando los dos primeros trimestres de 2025 y los trimestres afectados por el Covid-19).

A finales de 2023, Inditex comenzó a mostrar un nuevo patrón en su evolución, con sus ventas dejando atrás los incrementos trimestrales a doble dígito, que se situaron desde entonces entre el 6,67% y el 8,66%, hasta 2025. Aunque rompe con el patrón de los últimos años, la evolución actual de Inditex se sitúa en línea (o incluso por encima) de la de la mayoría de sus competidores directos, en un momento de inestabilidad del consumo a escala internacional.

Con ritmos de ventas más bajos, el modelo de negocio de Inditex (basado en la rotación, la adaptación de las compras a las ventas y, más recientemente, una imagen elevada) sigue funcionando y la rentabilidad del grupo sigue estando en máximos. El grupo ha anotado en el tercer trimestre el margen bruto más elevado de la última década, con un 62,2% en el periodo.

Además, el incremento del resultado neto se sitúa en la franja alta de los últimos dos años. Igual que las ventas sufrieron en el primer y el segundo trimestre, el resultado neto se mantuvo estable (con alzas del 0,85% y el 0,81%, respectivamente), mientras en el tercer trimestre el incremento del beneficio neto ha sido del 8,92%, hasta 1.831 millones de euros.

Después de tres ejercicios distorsionados por el comparable del Covid-19, en 2024 la evolución del resultado de Inditex recuperó los ritmos habituales previos a 2019, instalándose en el dígito sencillo.

Superado el bache de los dos primeros trimestres de 2025, la evolución de Inditex vuelve a ser superior a la de sus principales rivales: la sueca H&M, la estadounidense Gap y la japonés Uniqlo.

En el caso de H&M, el tercer trimestre transcurre entre junio y agosto, de manera que los meses que componen el tercer trimestre de Inditex son para H&M la recta final del ejercicio. En el tercer trimestre de su ejercicio, H&M registró una caída del 3,38% en sus ventas, mientras su resultado neto se disparó un 39,23%, tras haber anotado caídas del 51,79% y del 21,76% en el primero y el segundo.

Gap comienza el ejercicio en febrero, de manera que su tercer trimestre transcurre en los mismos meses que Inditex. La estadounidense alcanzó en el periodo un crecimiento del 2,95%, hasta 3.942 millones de euros, mientras el resultado encogió un 13,87% impacto por los cambios en la política arancelaria, al concentrar casi el cien por cien de sus ventas en Estados Unidos.

Mientras H&M y Gap se encuentran en momento de transición aplicando medidas de contención de gastos y apostando por reforzar su imagen para recuperar su posicionamiento, la japonesa Fast Retailing avanza incluso mejor que Inditex. La empresa propietaria de Uniqlo cerró el 31 de agosto su ejercicio fiscal 2025, marcado por un incremento del 12,8% en las ventas y del 16,4% en el resultado neto. En octubre, las ventas del grupo se dispararon un 26,6% (25,1% en términos comparables), mientras en noviembre se elevaron un 8,4% (7,6% en términos comparables).