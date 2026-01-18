TAG Heuer pierde a su consejero delegado en plena crisis de la relojería de LVMH

Modaes

TAG Heuer continúa con su reestructuración. La marca de joyería más importante del grupo LVMH se encuentra en búsqueda de un nuevo consejero delegado tras la salida de Antoine Pin después de cerca de un año en el cargo. La sucesión del directivo se comunicará en los próximos días, según indicó el grupo francés.

Antoine Pin cuenta con una amplia trayectoria en el conglomerado de lujo. Licenciado en finanzas por HEC Paris Business School, Pin dio sus primeros pasos en 1998 como director de márketing de joyería y relojería en la firma Boucheron. Cuatro años más tarde, en 2002, ingresó en Zenith como director de márketing, antes de ser fichado por LVMH en 2007, ocupando el cargo de director en la división de relojería y joyería del conglomerado.

Desde entonces, Pin ha pasado por empresas del grupo como Tag Heuer, donde fue director general en Japón desde 2010 hasta 2014, cuando se sumó a la cúpula directiva de Bulgari como director general de China y Australia, hasta 2017, cargo que retomó a nivel global desde 2019 hasta 2024.

La salida del directivo ha complicado la situación del grupo de lujo parisino, añadiendo más incertidumbre a una división de joyería, afectada por condiciones de mercado influenciadas por las medidas arancelarias por parte de Estados Unidos.

LVMH está envuelto en un plan estratégico para elevar su negocio de joyería, en el marco del cual nombró a Antoine Pin como consejero delegado en 2024

El grupo francés, que consiguió aumentar sus ventas de joyería un 1% en los primeros nueve meses de 2025, llevó a cabo el nombramiento de Pin en septiembre de 2024 como parte de una estrategia de reorganización de su cúpula directiva tras la jubilación de Ricardo Guadalupe, el director ejecutivo de Hublot, una de las firmas de relojería que, junto a TAG Heuer y Zenith, conforman la división de relojería del conglomerado.

Antoine Pin sustituyó a Julien Tornare, quien se incorporó a Hublot tomando el relevo de Guadalupe tras ocho meses en el cargo.

La compañía francesa reforzó su división de joyería con una nueva alianza industrial en Suiza a mediados de noviembre, tomando una participación minoritaria en la manufactura La Joux-Perret, especializada en el desarrollo y la producción de movimientos de alta gama.

LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con ventas de 58.090 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, impulsado por la recuperación de Sephora y la mejora en Asia. En relojería y joyería, la división elevó sus ventas un 1% en términos orgánicos, hasta 7.409 millones de euros, apoyada en la expansión de Tiffany & Co. y la innovación técnica de TAG Heuer.