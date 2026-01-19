Es noticia

Douglas aumenta ventas y alcanza 1.670 millones de euros en su primer trimestre

La compañía alemana de perfumería cumple un año sin números rojos anotando un ligero crecimiento de las ventas con un 1,7% más de octubre a diciembre, aunque a la baja respecto al incremento del 6,5% del mismo periodo de 2024.

Douglas se mantiene. La cadena alemana ha anotado un crecimiento de un 1,7% en ventas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, alcanzando los 1.670 millones de euros entre octubre y diciembre y con un margen ebitda situado en torno al 19,9%, en su primer año tras abandonar los números rojos.

 

El aumento en las ventas ha disminuido respecto a su primer trimestre del ejercicio 2025 (periodo entre octubre y diciembre), cuando Douglas registró un crecimiento de ventas de 6,5%, excluyendo Disapo, la plataforma de venta online de medicamentos y productos farmacéuticos propiedad del grupo alemán.

 

El entorno en el que operamos continúa siendo desafiante, ya que los desarrollos macroeconómicos y geopolíticos continúan afectando al sentimiento de los consumidores e incrementando su sensibilidad a los precios”, ha señalado Sander van der Laan, consejero delegado de Douglas, en un comunicado.

 

 

Douglas ha anotado un ebitda ajustado del 19,9% en los últimos tres meses del año

 

 

Douglas, que consiguió reducir un 54% sus números rojos en su tercer trimestre de 2024 (entre abril y junio), ha registrado ventas en el canal físico ligeramente al alza, con un crecimiento del 0,4% durante el trimestre y respaldadas por el desarrollo de la red de tiendas, que ha sumado trece nuevas ubicaciones netas entre octubre y diciembre, mientras que las ventas online aumentaron un 4,2%.

 

El margen ebitda ajustado alcanzado por la cadena alemana en su primer trimestre del ejercicio actual fue de 19,9%, a la baja respecto al 21,5% que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

 

Asimismo, las previsiones de la compañía se han mantenido sin cambios, con unas ventas esperadas de entre 4.650 millones de euros y 4.800 millones de euros y con un margen ebitda ajustado de 16,5%.

