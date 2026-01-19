Zalando prepara su primer acuerdo B2B en Estados Unidos y pone el foco en Scayle

Modaes

Zalando ultima su primer acuerdo con un cliente estadounidense, un paso con el que llevará su oferta B2B a Estados Unidos por primera vez. La compañía alemana ya ha desplegado equipos en el país para desarrollar el mercado y abordar las necesidades de marcas y retailers, según explicó David Schröder, coconsejero delegado del grupo, a Bloomberg.

El negocio B2B de Zalando se ha concentrado hasta ahora en Europa. Ese marco empieza a quedarse corto para Scayle, el software que el grupo incorporó tras la adquisición de About You Holding en 2025 y que permite a las empresas gestionar inventario y marca en distintos canales de venta. Para Zalando, Estados Unidos es “una de las mayores oportunidades” de crecimiento de esta herramienta.

Schröder sitúa el potencial de la actividad B2B en una liga de “multimillones” de euros. La mayor parte, precisó, tiene que ver con logística, pero el software debería sumar “cientos de millones” en facturación. En paralelo, el mercado reaccionó con una subida de la acción que llegó a rozar el 4% el pasado viernes.

Zalando pone en el foco el mercado estadounidense como gran oportunidad de negocio

Publicidad

El grupo encara este movimiento con el escrutinio de un mercado todavía prudente. Zalando ha perdido más de 20.000 millones de dólares de capitalización desde su pico de 2021, cuando se benefició del auge del comercio electrónico durante la pandemia. Después, el valor retrocedió a medida que parte del consumo volvió a tienda física y los inversores elevaron el listón sobre su capacidad para ensanchar márgenes.

“Parece que todavía hay dudas sobre si llegaremos o no, especialmente por el lado del margen”, sostuvo Schröder al referirse a la reacción ante las previsiones financieras. “Este año volveremos a demostrar que el margen sube y seguimos creciendo”, añadió. De cara a la presentación de resultados anuales en marzo, el directivo avanzó que el equipo gestor también “comunicará una historia más simple” para aclarar prioridades y reiterar objetivos.

Zalando también pone el foco en cómo cambiará la captación de clientes. Schröder prevé que el tráfico hacia su plataforma procedente de chatbots y agentes de inteligencia artificial crezca en los próximos años. Hoy, más de 80% del tráfico es orgánico y no procede de publicidad de pago; el resto llega principalmente por canales pagados como Google y Meta, según el ejecutivo. Dentro de ese reparto, “un porcentaje bajo de un solo dígito” ya se estaría dirigiendo a través de herramientas de IA.

La compañía ha empezado a trabajar con el estándar abierto de Google para agentic commerce, diseñado para ayudar a los retailers a conectar con consumidores que compran asistidos por IA.

La compañía está explorando innovaciones a través de lnteligencia Artificial para atraer tráfico

Publicidad

En sus últimos resultados publicados, Zalando cerró los nueve primeros meses del ejercicio, concluidos el 30 de septiembre, con ventas de 8.275 millones de euros, un 13,7% más interanual. En el mismo periodo, el resultado neto descendió 9,2%, hasta 119 millones de euros, en un contexto marcado por el incremento de costes, especialmente en márketing y aprovisionamiento.

El beneficio bruto aumentó 12,6%, hasta 3.298,7 millones de euros, mientras el resultado antes de impuestos (ebit) cayó 4,1%, hasta 215,8 millones, con un margen de 2,6%, cinco décimas menos que el año anterior. Los gastos de aprovisionamiento crecieron 14,8%, hasta 1.953 millones de euros, y el gasto en márketing avanzó 15,7%, hasta 737,4 millones.

La evolución del tercer trimestre fue más aguda: la facturación creció 26,4%, hasta 3.020,6 millones de euros, mientras el beneficio se redujo desde 44,3 millones a 12,5 millones. Pese a ello, la empresa mantuvo sus previsiones para el conjunto del ejercicio, con un crecimiento de la facturación de hasta 7%.

Por modelos de negocio, más de 90% de la facturación procedió de ventas directas al consumidor, con 7.510 millones de euros, un 13,9% más. Su red logística para terceros, Zeos (Zalando Ecommerce Operating System), alcanzó 779,4 millones, un 13,2% más, con colaboraciones con Deichmann, Next y Marks&Spencer. La compra de About You también impulsó esta línea al integrar en Zeos la plataforma de comercio electrónico empresarial Scayle.