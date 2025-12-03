Inditex ajusta con 132 tiendas menos en un año con Zara Home y Oysho a la cabeza

Pablo Bueno

Inditex continúa la reestructuración de su red de puntos de venta, con menos establecimientos y más grandes. La compañía propietaria de Zara ha finalizado el tercer trimestre del ejercicio con una red de 5.527 establecimientos de todas sus cadenas, lo que supone 132 puntos de venta menos que a 31 de octubre de 2024. Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius y Oysho reducen tiendas, y sólo Bershka y Lefties suman puntos de venta.

Casi la mitad de los cierres de los últimos doce meses corresponden a Zara, la enseña principal del grupo, que finalizó octubre con 1.528 tiendas, 60 menos que un año antes. Sigue en segundo lugar en número de cierres absolutos Zara Home: la cadena de productos para el hogar de Inditex finalizó octubre con 380 tiendas, 27 menos que un año antes.

Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear y Stradivarius también han cerrado el tercer trimestre de 2025 con cierres netos en comparación con el mismo momento del año anterior. En el caso de Massimo Dutti, la cadena cuenta actualmente con 519 tiendas (una diferencia neta de 23 menos respecto a octubre de 2024).

En términos de cierres absolutos, tras Massimo Dutti se sitúa Oysho, con 18 cierres (hasta dejar la red en 389 establecimientos); seguida de Pull&Bear, con doce cierres netos (hasta 800 tiendas), y Stradivarius, con seis tiendas menos que hace un año (hasta 839 puntos de venta).

Lefties lidera las aperturas de tiendas con diez establecimientos más que un año atrás

Publicidad

Aunque Zara, con una mayor red comercial y presencia en 97 mercados, es la que concentra más cierres de tiendas en términos absolutos, Zara Home y Oysho son las que han tenido un ajuste más importante en comparación con la dimensió de su red. En el caso de Zara Home, el ajuste equivale al 6,6% de su red comercial y en el de Oysho, al 4,4%.

En el otro plato de la balanza se sitúan Bershka y Lefties. Bershka ha alcanzado 859 puntos de venta, cuatro más que un año atrás y una subida en términos reletivos del 0,5%, mientras que Lefties lidera las aperturas con diez puntos de venta más, hasta 213 establecimientos, y un crecimiento relativo del 4,9%.

Inditex ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, con ventas de 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo español ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.