China cumple el objetivo de crecimiento en 2025, pero el consumo lastra al retail

El producto interior bruto (PIB) de China creció un 5% en 2025, cumpliendo el objetivo fijado por el Gobierno de Pekín, según los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La segunda economía mundial alcanzó un volumen de 140,2 billones de yuanes (17,3 billones de euros), en un ejercicio marcado por la fortaleza industrial y las exportaciones y la debilidad del consumo interno.

Por sectores, la industria aumentó su actividad un 4,5% interanual, mientras que los servicios crecieron un 5,4% y el sector primario, un 3,9%. En términos trimestrales, la economía fue perdiendo tracción a lo largo del año, desde un crecimiento del 5,4% interanual en el primer trimestre hasta el 4,5% en el cuarto, aunque entre octubre y diciembre el PIB avanzó un 1,2% respecto al trimestre anterior.

La producción industrial volvió a actuar como principal soporte del crecimiento. El valor añadido de las empresas industriales aumentó un 5,9% en el conjunto del año, con un mejor comportamiento de la manufactura, que creció un 6,4%, y, especialmente, de la fabricación de equipamiento y la industria de alta tecnología, que se dispararon por encima del 9%. Este sesgo refuerza el papel de China como gran plataforma manufacturera global, también para la industria textil y de la confección orientada a la exportación.

Las ventas minoristas de China crecieron un 3,7% en 2025, mientras que los precios de la moda aumentaron un 1,5%

En contraste, el consumo interno siguió avanzando a un ritmo contenido. Las ventas minoristas crecieron un 3,7% en 2025, hasta 50,1 billones de yuanes (unos 6,2 billones de euros), con un comportamiento más dinámico en el canal online, cuyas ventas aumentaron un 8,6% y ya representan el 26,1% del total. El comercio de bienes físicos por Internet avanzó un 5,2%, reflejando un consumidor aún prudente en el gasto discrecional.

Dentro del retail, el crecimiento se concentró en categorías básicas y en algunos segmentos vinculados al deporte y el ocio. Las ventas de artículos deportivos y recreativos crecieron un 15,7%, mientras que el conjunto del comercio minorista de bienes avanzó un 3,8%. El sector servicios mostró mayor dinamismo, con un alza del 5,5%, apoyado en turismo, ocio y servicios culturales.

La evolución de los precios refleja también un entorno de baja presión inflacionista. El índice de precios al consumo se mantuvo estable en 2025, mientras que los precios de la moda aumentaron un 1,5%. La inflación subyacente repuntó ligeramente hasta el 0,7%, en un contexto de caídas persistentes en los precios industriales, que retrocedieron un 2,6% en el año, según el último informe de la Oficina Nacional de Estadística de China.

El gobierno chino quiere impulsar la demanda interna en 2026 para equilibrar un modelo de crecimiento más inclinado hacia la industria que al consumo

En el frente exterior, las exportaciones siguieron ganando peso. Las ventas al exterior crecieron un 6,1% en 2025, hasta 27 billones de yuanes (algo más de 3,3 billones de euros), con un avance destacado de los productos de alta tecnología. El comercio internacional volvió a compensar la debilidad del mercado interno, una tendencia clave para los grandes grupos de moda con producción o aprovisionamiento en el país.

Desde la Oficina Nacional de Estadística de China reconocen que “la contradicción entre una oferta fuerte y una demanda interna débil sigue siendo prominente”, y advierten de que el impacto del entorno internacional es cada vez mayor. De cara a 2026, el Gobierno chino prevé reforzar las políticas de estímulo para impulsar la demanda interna, en un intento de equilibrar un modelo de crecimiento que, por ahora, sigue apoyándose más en la industria que en el consumo.