Inditex cierra el tercer trimestre con el mejor margen bruto en más de una década

Inditex sigue mostrando que su nueva hoja de ruta pasa por un crecimiento moderado pero una rentabilidad en máximos. El grupo español propietario de Zara ha concluido el tercer trimestre del ejercicio 2025 (periodo transcurrido entre agosto y octubre) con el mayor margen bruto en más de una década.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), en los nueve primeros meses del ejercicio el margen bruto, es decir, aquel que mide la evolución pura del negocio (ventas menos coste de la mercancía), se ha situado en el 59,7%.

Sólo en el tercer trimestre, el margen bruto ha alcanzado el 62,2%, lo que supone la cota más alta alcanzada en cualquier trimestre en más de una década. Hay que retroceder al menos hasta el tercer trimestre de 2013, en plena Gran Recesión, para encontrar un margen bruto igual al anotado en el periodo actual.

El tercer trimestre de cada ejercicio es, habitualmente, el de mayor rentabilidad de Inditex, debido al mix de ventas (con la entrada en tienda de las prendas de abrigo) y la ausencia de campañas de descuentos.

En el primer trimestre del ejercicio en curso, el margen bruto se situó en el 60,5%, para ascender al 56,5% en el segundo y escalar hasta el 62,2% en el tercero. En 2024, el máximo trimestral alcanzado fue del 61,5% (en el tercer trimestre) y en 2023, del 61,7% (en el mismo periodo).

El grupo español ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, con ventas de 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.