Maceiras (Inditex): “Nuestro alto nivel de diversificación subraya la resiliencia del negocio”

Fidelidad clásica al modelo de negocio, diversificación y oportunidades de crecimiento son las piezas clave que continúan construyendo el camino de futuro de Inditex. Así lo ha reflejado en su discurso Óscar García Maceiras durante la conferencia con analistas de los resultados de los primeros nueve meses del año, celebrada este miércoles. Durante el periodo, la compañía gallega ha elevado su facturación un 2,7% hasta 28.171 millones de euros, superando las previsiones de los analistas para el tercer trimestre. “Hemos generado un gran desempeño, con aumento de ventas en un contexto de mercado complejo y niveles muy satisfactorios de beneficios”, ha celebrado el consejero delegado al inicio de su intervención.

Para el ejecutivo, las bases de esta evolución positiva en una situación macroeconómica desafiante no son otras que las habituales fuerzas de la compañía presidida por Marta Ortega: “la proposición única de moda, la experiencia de cliente casa vez más optimizada, el enfoque en sostenibilidad y el compromiso de los equipos”. Estos elementos son factores que construyen, según Maceiras, la “diferenciación” de la empresa con sede en Arteixo (A Coruña) en el mercado internacional. Como novedad, el consejero delegado ha subrayado, en varias ocasiones, que el “alto nivel de diversificación subraya la resiliencia del modelo de negocio” frente a un contexto exigente.

Además de recalcar la “buena recepción” de las colecciones otoño-invierno, Maceiras ha insistido en el “ritmo satisfactorio de crecimiento” que se ha extendido tanto a tiendas y online durante los primeros tres trimestres. Asimismo, las ventas han sido “positivas” en todos los conceptos del grupo y, a tipos constantes, en todos los mercados. Entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, periodo que incluye la campaña del Black Friday, la facturación registrada a través del canal online se elevó a doble dígito hasta un 10,6%. Por su parte, el director financiero del grupo, Andrés Fernández, ha catalogado el desempeño durante el periodo de “extraordinario”.

En términos de expansión y capacidad de crecimiento, el consejero delegado se ha mostrado confiado en el potencial futuro de la compañía de moda. “Nuestra presencia en 214 mercados, combinada con una baja penetración en casi todos estos países, apoya nuestra diversificación”, ha reconocido Maceiras, señalando que Inditex “continúa disfrutando de significativas oportunidades de crecimiento global”. La confianza, ha argumentado, proviene del “modelo único que permite consolidarnos en diferentes niveles de diversificación”.

Citando las aperturas de Zara en Osaka (Japón), un mercado en el que ya opera con 64 establecimientos, o Diagonal (Barcelona), Oysho en Berlín (Alemania) o Stradivarius en Glasgow (Reino Unido), Maceiras ha indicado que Inditex sigue “identificando buenas oportunidades de expansión para todos los conceptos en todos los mercados”. Para el consejero delegado, “la ventaja reside en el conocimiento global de los diferentes países y la presencia online en ellos de todas las marcas”.

En esta línea, el director de relación con inversores del grupo, Gorka García-Tapia, ha subrayado que Inditex es “una compañía que disfruta un nivel muy alto de diversificación”, tanto en número de conceptos, canales y geografías. “Podemos mejorar nuestra presencia en los lugares más importantes del mundo y expandirnos en nuevas ciudades y territorios; tenemos una cuota muy baja en un sector que sigue siendo muy fragmentado”, ha añadido Maceiras sobre las ambiciones de expansión de la compañía, que combinará con inversión logística, mejora de la experiencia del cliente e implantación de tecnologías innovadoras en tienda.

De hecho, esta misma semana, Zara Man abrirá las puertas de una nueva tienda en Roma y Zara aterrizará en Charlotte (Carolina del Norte), ampliando su presencia a veintiséis estados del territorio estadounidense. Para Inditex, Estados Unidos se mantiene como un “mercado muy relevante” en el que sigue contemplando “oportunidades de expansión selectiva”. “El crecimiento está en nuestras manos”, ha reafirmado el consejero delegado, anticipando que 2026 “estará lleno de proyectos excitantes”.

“Nuestro objetivo es seguir reforzando los elementos clave que dan lugar a estos resultados hoy -ha concluido Maceiras-; nuestra prioridad sigue siendo continuar aumentando el atractivo de nuestra propuesta de moda con creatividad, innovación, diseño y calidad”.