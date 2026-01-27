Ferragamo pierde la cota de los 1.000 millones en 2025 tras encoger ventas un 5,7%

Modaes

Ferragamo cierra 2025 a la baja. La empresa italiana de moda de lujo ha concluido el último ejercicio con una cifra de negocio de 976 millones de euros, una caída del 5,7% respecto a los más de 1.000 millones anotados en 2024. Ferragamo ha retrocedido, sobre todo, en el mercado asiático.

Tal como ha comunicado la compañía italiana de moda de lujo, las ventas direct-to-consumer del ejercicio completo se han situado en 752 millones de euros, un 3,1% por debajo de las anotadas en 2024. El canal donde más ha sufrido la empresa de lujo continúa siendo el wholesale, donde Ferragamo ha facturado 191 millones de euros, un 17,5% menos.

Por mercados, la compañía ha registrado su mayor disminución en Asia Pacífico, donde ha anotado un descenso del 15,6%, hasta 246 millones de euros. Japón, por su parte, alcanza una bajada del 6%, hasta 78 millones de euros, mientras Europa registra un descenso del 4,4%, hasta 236 millones de euros y Estados Unidos estanca ventas.

Ferragamo ha anotado un 11,1% menos en su categoría de calzado, que supone casi la mitad de sus ventas totales

Ferragamo concluye el ejercicio con un descenso en las ventas de su categoría más importante, que supone casi la mitad de sus ventas totales. El calzado anota un descenso de hasta un 11,1%, alcanzando los 409 millones de euros, respecto a los 461 millones de euros que registró en 2024.

Para revertir esta evolución, Ferragamo afirma haber llevado a cabo un análisis integral de su negocio. En cuanto a su oferta, la estrategia pasa por fortalecer sus colecciones poniendo el foco en el calzado y en los artículos de cuero y, sobre todo, buscando la eficiencia económica de las colecciones.